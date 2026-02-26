SG Sonnenhof beim stärksten Heimteam: "Richtig dicker Brocken"

– Foto: Sebastian J. Schwarz

Cheftrainer Pascal Reinhardt „Es war unser ganz klares Ziel mit einem Sieg in dieses neue Pflichtspieljahr und damit erfolgreich in die verbleibende Spielzeit zu starten. Das ist uns mit dem gestrigen Heimerfolg gegen die U23 des SC Freiburg auf jeden Fall auch gelungen. Vor allem in den Anfangsminuten waren wir sehr präsent und haben viel Dominanz ausgestrahlt. Das einzige, was wir uns wiederum vorwerfen müssen, ist, dass wir das Spiel schon früher entscheiden müssen und dadurch bis zum Ende nochmal eine gewisse Spannung in der Partie lassen. Wir hatten eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten, darunter allein vier Aluminium-Treffer. Diese müssen wir einfach noch entschlossener in Tore ummünzen. Vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Partie am kommenden Samstag kann das wieder den Unterschied ausmachen. Das wird in jeder Hinsicht ein ganz anderes Spiel wie gestern Abend gegen Freiburg. Uns erwartet ein richtig dicker Brocken, da Trier nicht umsonst den ersten Platz in der Heimtabelle belegt und dort sehr selbstbewusst auftritt. Wir sind in der Fremde bekanntlich aber auch ganz gut unterwegs und fahren daher auch am Samstag wieder mit einem klaren Plan nach Trier, um dort dem Spiel wieder unseren Stempel aufzudrücken.“

Die Personalsituation Michael Kleinschrodt kehrt nach seiner abgesessenen Gelbsperre wieder in das Aufgebot des Dorfklubs zurück. Dagegen muss Cheftrainer Pascal Reinhard in den kommenden Wochen auf die Dienste von Brooklyn Schwarz (Innenbandanriss) verzichten.

Der Gegner Mit 28 Punkten aus den bisherigen 20 Saisonspielen belegt der SV Eintracht-Trier aktuell den elften Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Dabei stellt das Team von Chefcoach Thomas Klasen mit 22 Zählern aus zehn Partien vor heimischer Kulisse im Moselstadion die beste Heim-Mannschaft der gesamten Liga. Im Gegenzug gelang der SVE lediglich erst ein Dreier auf fremdem Geläuf, was gleichbedeutend mit dem 17. und damit vorletzten Tabellenplatz der Auswärtstabelle steht. Das Hinspiel Ende August vergangenen Jahres endete mit einem 2:2-Unentschieden in der Aspacher WIRmachenDRUCK Arena. Der direkte Vergleich geht an die Aspacher, die von bislang fünf Aufeinandertreffen ein Duell für sich entscheiden konnten. Vier weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Marcel Rühl (29, SG Hohenahr II) und seinen beiden Assistenten Anne Uersfeld und Terlan Tavasolli.

Rund um die Partie Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa- Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website der Eintracht. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.