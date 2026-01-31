SG Sonnenhof: Auf Niederlage im Schnee folgt die Reise in die Türkei

In der Regionalliga Südwest steht die SG Sonnenhof Großaspach nach einer erfolgreichen ersten Saisonhälfte auf dem zweiten Platz und hat nur einen kleinen Rückstand auf Tabellenführer SGV Freiberg. Der Dorfklub steckt aktuell mitten in der Wintervorbereitung und befindet sich dabei in den Süden.
Am gestrigen Freitag ging es vom Stuttgarter Flughafen aus los ins Trainingslager. Bis Mittwoch, 4. Februar, verweilt die SG Sonnenhof Großaspach um deren Trainer Pascal Reinhardt im türkischen Side. Der Regionalliga-Aufsteiger will dort weiter arbeiten, um die restlichen Spiele erfolgreich zu bestreiten. Zuletzt gab es in den Testspiele viele Höhen aber auch einige Tiefen.
Bei Verbandsliga-Schlusslicht geriet Großaspach zwei Mal früh in Rückstand (0:1 nach einer Minute und 1:2 nach 20 Minuten), doch im Anschluss zündete die Reinhardt-Elf ein Feuerwerk. Nach dem 7:2-Pausenstand, legte der Dorfklub im zweiten Durchgang fünf weitere Treffer nach und bejubelte am Ende einen 12:2-Erfolg. Bereits am Tag zuvor gab es ein 7:0-Sieg gegen Oberligist FC Nöttingen auf heimischen Kunstrasen.
In dieser Woche folgte dann der Auftritt unter Flutlicht gegen Oberligist FC 08 Villingen im dichten Schneefall in Eutingen im Gäu. In einem zerfahrenen Spiel ging Großaspach zwar durch Torjäger Fabian Eisele in Führung, nach einer Stunde stand es allerdings 4:1 für den Oberligisten. Kapitän Volkan Celiktas scheiterte zwar vom Punkt, doch Loris Maier sorgte für den 2:4-Endstand.
Nach der Rückkehr aus der Türkei geht es bereit am Sonntag darauf gegen einen weiteren Oberligisten: In Renningen trifft Großaspach auf den 1. CfR Pforzheim. Bevor es am 22. Februar wieder in der Regionalliga rund geht, steht am 14. Februar ein letzter Test gegen den FC Augsburg II an.
