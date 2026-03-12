SG Sonnenhof am Bieberer Berg: „Ein echter Hexenkessel“

– Foto: Eibner

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum 24. Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 bei den Kickers Offenbach. Anpfiff der Partie im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach am Main ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt „Es war ein hartes Stück Arbeit, das wir am vergangenen Samstag zuhause gegen Kassel zu verrichten hatten. Aber genau das hatten wir auch erwartet und umso glücklicher sind wir, dass wir am Ende unser Ziel erreicht, die drei Punkte eingefahren und damit nach einem Negativerlebnis zuvor richtig reagiert und letztendlich gezeigt haben, wie gefestigt wir sind. Jetzt steht für uns das nächste Highlight in dieser Saison mit dem Auswärtsspiel am Samstag bei den Kickers Offenbach an. Wir können uns sicher sein, dass uns dort ein echter Hexenkessel erwarten wird. Die Kickers wollen unbedingt punkten, um sich in der unteren Tabellenhälfte etwas Luft zu verschaffen, wir wollen aber nachlegen und oben dranbleiben. Das ist unser ganz klares Ziel. Sicherlich wird es eine etwas andere Herangehensweise im Hinblick auf die Vorbereitungen rund um die Partie, da die Kickers heute bekanntlich einen neuen Trainer präsentiert haben. Ich bin aber absolut überzeugt von meiner Mannschaft und spüre auch jetzt schon während der aktuellen Trainingswoche deutlich, wie heiß wir auf dieses Auswärtsspiel sind.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt, welcher die Partie am kommenden Samstag aufgrund einer Gelbsperre von der Tribüne aus verfolgen muss, in Offenbach nach jetzigem Stand auf Luca Molinari (ebenfalls Gelbsperre) sowie Brooklyn Schwarz (Innenbandanriss Knie)

Der Gegner

Mit großen Ambitionen gestartet im Hinblick auf den Aufstiegskampf für die 3. Liga und damit die Rückkehr in den Profifußball finden sich die Kickers Offenbach aktuell jedoch im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest wieder. Derzeit belegt der ehemalige Bundesligist mit 29 Punkten aus den bisherigen 23 Saisonspielen den 14. Tabellenplatz. Nach drei sieglosen Partien zum Auftakt in die Restrunde der aktuellen Saison musste zudem Coach Kristjan Glibo schließlich am vergangenen Dienstag gehen. Die Vorbereitungen auf die Partie gegen die SG am Samstag übernimmt ab sofort bereits der neue Chefcoach Mark Zimmermann. Bislang trafen der Dorfklub und der Vizemeister der Regionalliga Südwest-Vorsaison in sieben Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei an die Kickers Offenbach, die insgesamt vier Duelle für sich entscheiden konnten. Lediglich einmal konnten die Aspacher gewinnen, drei weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Das Hinspiel im September vergangenen Jahres endete nach einer fulminanten Schlussphase mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Lukas Jungfleisch, der bereits das Hinspiel leitete, und seinen beiden Assistenten Marco Niebergall und Yannick Huber.

Rund um die Partie

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website der Kickers Offenbach.

Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.