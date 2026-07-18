SG Sonneborn/Alverdissen bereitet sich auf die Bezirksliga vor Spielgemeinschaft begrüßt Neuzugang Dennis Meier und neues Betreuerteam von PM · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Sonneborn/Alverdissen

Bezirksliga-Aufsteiger SG Sonneborn/Alverdissen ist in die Vorbereitung gestartet. Die Spielgemeinschaft zwischen den Vereinen TuS Sonneborn und TBV Jahn Alverdissen ging zuvor seit 2020 in der Kreisliga A an den Start. Vorgänger TuS Sonneborn hatte seine einzige überkreisliche Ära zwischen 1997 und 2006. Neben intensiven Trainingseinheiten und den ersten Testspielen gibt es auch personelle Neuigkeiten: Mit Dennis Meier vom SC Extertal verstärkt ein erfahrener Spieler den Kader. Gleichzeitig erweitert der Verein sein Funktionsteam und begrüßt mit Marius Brand und Lukas Schlingmann zwei neue Betreuer in der Mannschaft.

Trainer Daniel Westphal blickt optimistisch auf die bevorstehenden Wochen und sieht den Neuzugang als wertvolle Verstärkung: „Mit Dennis gewinnen wir einen Spieler, der das Niveau der Bezirksliga kennt und sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Mit seiner Kommunikation wird er eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen und insbesondere im Mittelfeld für Stabilität sorgen.“ Aber nicht nur innerhalb des Kaders, auch neben dem Platz stellt sich die SG breiter auf. Mit Marius Brand und Lukas Schlingmann erhält das Trainerteam um Daniel Westphal und Jan-Oliver Drawe zusätzliche Unterstützung im organisatorischen sowie sportlichen Bereich. Die Erweiterung des Betreuerstabs sei eine wichtige Maßnahme, um den Anforderungen im Spielbetrieb gerecht zu werden. „Mit Marius und Lukas gewinnen wir zwei engagierte Teamplayer, die uns im Trainings- und Spielbetrieb spürbar entlasten werden. Dadurch können wir unsere Abläufe noch professioneller gestalten und den Fokus voll und ganz auf die sportliche Entwicklung der Mannschaft legen“, erklärt Westphal.

Um das taktische wie physische Fundament für die kommende Spielzeit zu legen, befindet sich die SG Sonneborn/Alverdissen bereits mitten in der Vorbereitung auf die Bezirksliga. Unabhängig von Testspielergebnissen soll es vor allem darum gehen, eine neue Spielidee umzusetzen. „Wir werden ein neues Spielsystem einführen und müssen uns dementsprechend vor allem taktisch weiterentwickeln. Am Ende möchten wir natürlich den Klassenerhalt erreichen, aber wir wollen auch eine Liga höher attraktiven Fußball zeigen. Dieses Ziel gehen wir mit voller Vorfreude an", so Westphal.