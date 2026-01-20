 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Bilden in der neuen Saison das Trainerduo beim Dillenburger Fußball-A-Ligisten SG Sinn/Hörbach: Lars Benner (Zweiter v. l.) und sein Bruder Nils (Dritter v. l.). Heiko Schmidt (l.), Spielausschuss des FC Hörbach, und Marcel Korting, Spielausschuss des BC Sinn, freuen sich über die interne Lösung ab Sommer. © SG Sinn/Hörbach
Bilden in der neuen Saison das Trainerduo beim Dillenburger Fußball-A-Ligisten SG Sinn/Hörbach: Lars Benner (Zweiter v. l.) und sein Bruder Nils (Dritter v. l.). Heiko Schmidt (l.), Spielausschuss des FC Hörbach, und Marcel Korting, Spielausschuss des BC Sinn, freuen sich über die interne Lösung ab Sommer. © SG Sinn/Hörbach

SG Sinn/Hörbach: Trainer Oli Krämer geht, ein Duo übernimmt

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Beim Fußball-A-Ligisten SG Sinn/Hörbach geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Abgang von Firat Yaglu ist auch für Trainer Oli Krämer ab Sommer Schluss. Die Nachfolger sind schon fix +++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Sinn/Hörbach

https://www.mittelhessen.de/sport/fSinn. Fußball-A-Ligist SG Sinn/Hörbach stellt sich auf der Trainerposition komplett neu auf. Nachdem sich der bisherige Spielertrainer Firat Yaglu dazu entschlossen hatte, den Tabellendritten in der Winterpause in Richtung SpVgg. Lemp zu verlassen, gibt auch der aktuelle Cheftrainer Oli Krämer sein Amt im Sommer ab. Neu auf der Kommandobrücke stehen dann die Brüder Lars und Nils Benner.ssball/fussball-dillenburg/sg-sinnhoerbach-trainer-oli-kraemer-geht-ein-duo-uebernimmt-5312829

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 020.1.2026, 18:47 Uhr
RedaktionAutor