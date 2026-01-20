Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Sinn/Hörbach: Trainer Oli Krämer geht, ein Duo übernimmt
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Beim Fußball-A-Ligisten SG Sinn/Hörbach geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Abgang von Firat Yaglu ist auch für Trainer Oli Krämer ab Sommer Schluss. Die Nachfolger sind schon fix +++
Sinn. Fußball-A-Ligist SG Sinn/Hörbach stellt sich auf der Trainerposition komplett neu auf. Nachdem sich der bisherige Spielertrainer Firat Yaglu dazu entschlossen hatte, den Tabellendritten in der Winterpause in Richtung SpVgg. Lemp zu verlassen, gibt auch der aktuelle Cheftrainer Oli Krämer sein Amt im Sommer ab. Neu auf der Kommandobrücke stehen dann die Brüder Lars und Nils Benner.