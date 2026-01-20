SG Sinn/Hörbach: Trainer Oli Krämer geht, ein Duo übernimmt

https://www.mittelhessen.de/sport/fSinn. Fußball-A-Ligist SG Sinn/Hörbach stellt sich auf der Trainerposition komplett neu auf. Nachdem sich der bisherige Spielertrainer Firat Yaglu dazu entschlossen hatte, den Tabellendritten in der Winterpause in Richtung SpVgg. Lemp zu verlassen, gibt auch der aktuelle Cheftrainer Oli Krämer sein Amt im Sommer ab. Neu auf der Kommandobrücke stehen dann die Brüder Lars und Nils Benner.ssball/fussball-dillenburg/sg-sinnhoerbach-trainer-oli-kraemer-geht-ein-duo-uebernimmt-5312829