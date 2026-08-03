SG Simonswald/Obersimonswald erhält Verstärkung aus der eigenen Jugend

Hintere Reihe (von links): Moritz Wehrle, Linus Burger und David Schneider; vorne: Ole Giese und Markus Kaiser | Foto: SGSO

Die SG Simonswald-Obersimonswald freut sich auf sieben Neuzugänge aus der eigenen Jugend. Die A-Jugendlichen Linus Burger, Ole Giese, Markus Kaiser, David Schneider, Marvin Wehrle, Moritz Wehrle und Frederik Wette verstärken ab sofort die Simonswälder Aktiven, wie die SGSO mitteilte. "Die sieben Eigengewächse sind weitere, tolle Beispiele für unsere hervorragende Jugendabteilung, die uns alljährlich gut ausgebildete Spieler zuführt. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr über unsere Rookies und wünschen ihnen viel Spaß und Erfolg bei den Senioren", so Robert Schäfer aus der sportlichen Leitung der SGSO.