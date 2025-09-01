SG Simonswald/Obersimonswald dreht 0:2-Rückstand in 6:2

Die SG Simonswald/Obersimonswald, in dieser Saison einer der Aufstiegsfavoriten in der Bezirksliga, feierte gegen Aufsteiger FC Heitersheim einen 6:2-Heimsieg. Dabei lag das Team von Trainer Daniel Trenkle nach 20 Minuten mit 0:2 zurück.

Oberried: Die Stürmer leisten ihren Defensivbeitrag



Auch die SF Oberried hatten einen 0:2-Rückstand zu verkraften. "Wir haben die ersten zehn, zwanzig Minuten verschlafen", erklärte Spielertrainer Kerem Okay. Der FC Freiburg-St. Georgen ging durch einen berechtigten Foulelfmeter in Führung.