SG Simonswald-Obersimonswald I vs SV Endingen I 6:2 (4:1)

Der spannende Vergleich zwischen Bezirksligist SG Simonswald-Obersimonswald und Kreisliga A2-Tabellenführer SV Endingen vor großer Zuschauerkulisse war eine eindeutige Angelegenheit. Das Team von Trainer Jörg Klausmann und seinem Co Daniel Trenkle setzte sich klarer als erwartet durch und löste dank einer homogenen Mannschaftsleistung das Ticket für’s Halbfinale.



Die Heimelf legte in der Anfangsviertelstunde eine bemerkenswerte Effizienz an den Tag und erzielte mit den ersten beiden Torschüssen zwei Treffer. Noah Scheer traf früh zum 1:0 (1‘) und der emsige Philipp Hug erhöhte in der 13. Minute auf 2:0. Beide Male kam das Zuspiel vom auch ansonsten sehr spielfreudigen Marc Grunwald.



Endingen spielte gut mit und hatte Pech mit einem Pfostenschuss (24‘), ehe Aldemir nach einem schnell vorgetragenen Angriff der Anschlusstreffer zum 2:1 (28‘) gelang.



Drei Simonswälder Tore binnen acht Minuten sorgten sehr zeitig für eine Vorentscheidung. Scheer zum 3:1 (41') per Foulelfmeter und mit etwas Glück, weil SVE-Goalie Wunderlich noch dran war, ein Eigentor von Schillinger zum 4:1 (42‘) und das 5:1 (49‘) durch Lukas Fehrenbach ließen den Glauben der Kaiserstühler an eine Wende deutlich schwinden. Nach einem Pfostentreffer von L. Fehrenbach (51') erzielte Scheer – der Assist kam abermals von Grunwald - das 6:1 (69‘) und das Ding war durch.



Zwar gaben sich die Gäste nicht auf, fanden jedoch kaum Lücken in der aufmerksamen und konsequenten Verteidigung der Heimelf und wenn, dann war der sichere Simonswälder Keeper Hannes Heitzmann zur Stelle.

Kurz vor dem Abpfiff sorgte Schüber mit seinem 6:2 (88‘) für Ergebniskosmetik. Vielleicht wurde Endingen etwas unter Wert geschlagen, am hochverdienten Sieg der SGSO besteht aber kein Zweifel.