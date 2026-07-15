SG Silbersee wieder "im Westen"

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Wie fast schon erwartet (oder befürchtet) wurde die SG Silbersee auch vom neuen Spielgruppenleiter Alfons Hirzinger wieder in die Kreisliga West eingeteilt. Das bedeutet wiederum keine Derbys mit Schönthal oder Waldmünchen, dafür lange Fahrtstrecken in den nordwestlichen Landkreis Schwandorf (Dürnsricht, Schmidgaden, Trisching etc.) oder sogar in der Landkreis Neustadt/Waldnaab (Kemnath am Buchberg). Lediglich der Aufsteiger SV Bernried wurde als zweiter Verein aus dem Landkreis Cham mit in den Westen eingeteilt.
In den vier Vorbereitungsspielen gab es ein Unentschieden und drei Niederlagen mit insgesamt 15 Gegentoren. Trainer Tim Haberl weiß also, wo er den Hebel ansetzen muß. Lediglich in der ersten Runde des Kreispokals konnte sich die SG beim Kreisklassisten 1. FC Neunburg vorm Wald nach Elferschießen durchsetzen.
Saisonziel ist wiederum ein guter Mittelfeldplatz. Im Spielerkader hat sich nicht viel verändert. Stürmer Bastian Zimmerer ist nach einem Abstecher nach Dieterskirchen wieder an den Silbersee zurückgekehrt; Abgänge sind nicht bekannt. Von den Junioren ist vor allem Abwehrspieler Michael Ring ein Kandidat für die "Erste"; Franz Zilk, Julian Ringelstetter und Kilian Seebauer waren ja letzte Saison schon Stammspieler. Torwart Andreas Graf ist nach seinem Beinbruch im Herbst vorerst nicht aktiv, also bleibt Nachwuchstorwart Franz Zilk erste (oder einzige) Wahl. Saisonbeginn ist am Sonntag, 19. Juli in Katzdorf.
Die 2. Mannschaft mit dem Trainergespann Andreas Graf/Michael Mauerer wurde wieder in die A-Klasse Nord mit zehn Mannschaften eingeteilt, was nur 18 Punktspiele bedeutet. Torwart Philipp Ruhland wird hoffentlich weiter zur Verfügung steht, ansonsten müßte ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Die beiden Testspiele gegen den SV Mitterkreith und die SG Gleißenberg II / Chambtal II wurden gewonnen. Saisonziel der "Zweiten" ist ebenfalls wieder ein Mittelfeldplatz.