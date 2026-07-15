SG Silbersee wieder "im Westen"

Wie fast schon erwartet (oder befürchtet) wurde die SG Silbersee auch vom neuen Spielgruppenleiter Alfons Hirzinger wieder in die Kreisliga West eingeteilt. Das bedeutet wiederum keine Derbys mit Schönthal oder Waldmünchen, dafür lange Fahrtstrecken in den nordwestlichen Landkreis Schwandorf (Dürnsricht, Schmidgaden, Trisching etc.) oder sogar in der Landkreis Neustadt/Waldnaab (Kemnath am Buchberg). Lediglich der Aufsteiger SV Bernried wurde als zweiter Verein aus dem Landkreis Cham mit in den Westen eingeteilt.

In den vier Vorbereitungsspielen gab es ein Unentschieden und drei Niederlagen mit insgesamt 15 Gegentoren. Trainer Tim Haberl weiß also, wo er den Hebel ansetzen muß. Lediglich in der ersten Runde des Kreispokals konnte sich die SG beim Kreisklassisten 1. FC Neunburg vorm Wald nach Elferschießen durchsetzen.