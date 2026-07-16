 2026-07-15T13:02:00.603Z

Ligabericht

SG Silbersee: Wieder im ungeliebten „Westen“ & neuer Stürmer

Dem Fusionsverein aus dem nördlichen Landkreis Cham stehen auch in der neuen Saison weite Auswärtsfahrten bevor

von PM / fw · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser
Die SG Silbersee peilt in der neuen Kreisliga-Saison einen guten Mittelfeldplatz an.
Die SG Silbersee peilt in der neuen Kreisliga-Saison einen guten Mittelfeldplatz an. – Foto: Thomas Schneider

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Kreisliga West
SG Silbersee
Bastian Zimmerer
Bastian Zimmerer

Wie fast schon erwartet (oder befürchtet), wurde die SG Silbersee auch vom neuen Spielgruppenleiter Alfons Hirzinger wieder in die Kreisliga West im Spielkreis Cham/Schwandorf eingeteilt. Das bedeutet wiederum keine Derbys mit Schönthal oder Waldmünchen, dafür lange Fahrtstrecken in den nordwestlichen Landkreis Schwandorf – unter anderem geht es nach Dürnsricht, Schmidgaden und Trisching – oder sogar in der Landkreis Neustadt/Waldnaab nach Kemnath am Buchberg. Lediglich der Aufsteiger SV Bernried wurde als zweiter Verein aus dem Landkreis Cham mit in den Westen eingeteilt.

In den vier Vorbereitungsspielen gab es für die Fußballer aus Tiefenbach und Treffelstein ein Unentschieden und drei Niederlagen mit insgesamt 15 Gegentoren. Trainer Tim Haberl – er übernahm im Herbst letzten Jahres das Ruder – weiß also, wo er den Hebel ansetzen muss. Lediglich in der ersten Runde des Kreispokals konnte sich die SG beim Kreisklassisten 1. FC Neunburg vorm Wald nach Elfmeterschießen durchsetzen. Nächster Pokalgegner ist auswärts der in die Kreisklasse abgestiegene TSV Dieterskirchen.

Saisonziel ist wiederum ein guter Mittelfeldplatz. Die Vorsaison schloss die Haberl-Truppe auf dem sechsten Platz ab. Im Spielerkader der 08er hat sich nicht viel verändert. Stürmer Bastian Zimmerer (26) ist nach einem Abstecher nach Dieterskirchen wieder an den Silbersee zurückgekehrt; Abgänge sind nicht bekannt. Von den Junioren ist vor allem Abwehrspieler Michael Ring ein Kandidat für die „Erste“. Die Eigengewächse Franz Zilk, Julian Ringelstetter und Kilian Seebauer waren letzte Saison schon Stammspieler. Torwart Andreas Graf ist nach seinem Beinbruch im Herbst vorerst nicht aktiv, also bleibt Nachwuchstorwart Franz Zilk erste (oder einzige) Wahl. Saisonbeginn ist am kommenden Sonntag, 19. Juli, mit einem Auswärtsspiel beim SC Katzdorf.

Die 2. Mannschaft der SG Silbersee mit dem Trainergespann Andreas Graf/Michael Mauerer wurde wieder in die A-Klasse Nord mit zehn Mannschaften eingeteilt, was nur 18 Punktspiele bedeutet. Torwart Philipp Ruhland wird hoffentlich weiter zur Verfügung steht, ansonsten müsste ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Die beiden Testspiele gegen den SV Mitterkreith und die SG Gleißenberg/Chambtal II wurden gewonnen. Saisonziel der „Zweiten“ ist ebenfalls wieder ein Mittelfeldplatz.