SG Silbersee: Wieder im ungeliebten „Westen“ & neuer Stürmer Dem Fusionsverein aus dem nördlichen Landkreis Cham stehen auch in der neuen Saison weite Auswärtsfahrten bevor von PM / fw · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser

Die SG Silbersee peilt in der neuen Kreisliga-Saison einen guten Mittelfeldplatz an. – Foto: Thomas Schneider

Wie fast schon erwartet (oder befürchtet), wurde die SG Silbersee auch vom neuen Spielgruppenleiter Alfons Hirzinger wieder in die Kreisliga West im Spielkreis Cham/Schwandorf eingeteilt. Das bedeutet wiederum keine Derbys mit Schönthal oder Waldmünchen, dafür lange Fahrtstrecken in den nordwestlichen Landkreis Schwandorf – unter anderem geht es nach Dürnsricht, Schmidgaden und Trisching – oder sogar in der Landkreis Neustadt/Waldnaab nach Kemnath am Buchberg. Lediglich der Aufsteiger SV Bernried wurde als zweiter Verein aus dem Landkreis Cham mit in den Westen eingeteilt.