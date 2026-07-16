SG Silbersee: Wieder im ungeliebten „Westen“ & neuer Stürmer

In den vier Vorbereitungsspielen gab es für die Fußballer aus Tiefenbach und Treffelstein ein Unentschieden und drei Niederlagen mit insgesamt 15 Gegentoren. Trainer Tim Haberl
– er übernahm im Herbst letzten Jahres das Ruder – weiß also, wo er den Hebel ansetzen muss. Lediglich in der ersten Runde des Kreispokals konnte sich die SG beim Kreisklassisten 1. FC Neunburg vorm Wald nach Elfmeterschießen durchsetzen. Nächster Pokalgegner ist auswärts der in die Kreisklasse abgestiegene TSV Dieterskirchen.
Saisonziel ist wiederum ein guter Mittelfeldplatz. Die Vorsaison schloss die Haberl-Truppe auf dem sechsten Platz ab. Im Spielerkader der 08er hat sich nicht viel verändert. Stürmer Bastian Zimmerer
(26) ist nach einem Abstecher nach Dieterskirchen wieder an den Silbersee zurückgekehrt; Abgänge sind nicht bekannt. Von den Junioren ist vor allem Abwehrspieler Michael Ring
ein Kandidat für die „Erste“. Die Eigengewächse Franz Zilk
, Julian Ringelstetter
und Kilian Seebauer
waren letzte Saison schon Stammspieler. Torwart Andreas Graf
ist nach seinem Beinbruch im Herbst vorerst nicht aktiv, also bleibt Nachwuchstorwart Franz Zilk erste (oder einzige) Wahl. Saisonbeginn ist am kommenden Sonntag, 19. Juli, mit einem Auswärtsspiel beim SC Katzdorf.
Die 2. Mannschaft der SG Silbersee mit dem Trainergespann Andreas Graf/Michael Mauerer wurde wieder in die A-Klasse Nord mit zehn Mannschaften eingeteilt, was nur 18 Punktspiele bedeutet. Torwart Philipp Ruhland wird hoffentlich weiter zur Verfügung steht, ansonsten müsste ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Die beiden Testspiele gegen den SV Mitterkreith und die SG Gleißenberg/Chambtal II wurden gewonnen. Saisonziel der „Zweiten“ ist ebenfalls wieder ein Mittelfeldplatz.