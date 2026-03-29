SG Silbersee verschenkt Sieg

Die offensiv eingestellten Platzherren gingen bereits in der 3. Minute in Führung, als Hannes Wallner eine Ecke von Bastian Nagler einköpfte. Nach einer Viertelstunde versetzte der schnelle Julian Ringelstetter seinen Gegenspieler und schoss flach ins lange Eck zum 2:0 ein. Mit einer weiteren Chance scheiterte der durchgebrochene Ringelstetter am herauslaufenden Gästetorwart Christian Böl. Eine Vorlage von Ringelstetter setzte Stefan Müller freistehend über den Kasten. In der 60. Minute dann der etwas überraschende Anschlusstreffer für die Gäste durch einen direkt verwandelten Eckball von Manuel Löffelmann. Auf der Gegenseite vergaben die Platzherren eine erneute Zwei-Tore-Führung, als erst Daniel Dlubal an Torwart Böl scheiterte und dann Julian Ringelstetter den Pfosten traf. Kurz darauf sogar der glückliche Ausgleich für die "Vejchtacher" durch eine unglückliche Eigentor-Koproduktion von Franz Zilk und Michael Mauerer. Zehn Minuten vor Schluss wurde Michael Mauerer im Strafraum umgerempelt. Den fälligen Elfer verwandelte Simon Gerhardinger zur 3:2-Führung, die aber nicht lange hielt, denn in der 90. Minute köpfte Lukas Eckl einen Freistoß zum 3:3-Endstand unter die Latte.