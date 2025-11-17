SG Silbersee überwintert auf dem 5. Tabellenplatz

Die SG ging bereits in der 6. Minute mit der ersten Torchance in Führung, als Julian Ringelstetter nach Vorarbeit von Hannes Wallner und Florian Bittner einen Abpraller aus spitzem Winkel einschob. Minuten später musste Abwehrspieler Enrico Frech nach einem Zweikampf verletzt ausscheiden. Nach einer knappen halben Stunde erlief Hannes Wallner eine verunglückte Rückgabe eines Stullner Abwehrspielers und hob die Kugel über den herauslaufenden Torwart Simon Preitschaft zum 2:0 ins Netz. Minuten später schoss Stullns Michael Wells freistehend übers leere Tor und scheiterte kurz darauf mit einem Konter an SG-Torwart Franz Zilk, so dass es beim 0:2-Pausenstand blieb.

Nach dem Wechsel drängten die Platzherren auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang Fabian Schieber in der 58. Minute, als er einen scharf getretenen Freistoß am langen Eck direkt einschoss. Kurz darauf hatte Schieber Pech mit einem Pfosten-Kopfball; wenig später köpfte Josef Lobinger knapp daneben. In den letzten 20 Minuten spielte nur noch der TSV. Der überfällige Ausgeich gelang dem eingewechselten Dominik Linsmeier, der steil angespielt wurde und allein vor Torwart Zilk flach vollendete. Nach einem der wenigen SG-Konter in der 84. Minute wurde der schnelle Ringelstetter im Strafraum gefoult, den fälligen Elfer verwandelte Kapitän Simon Gerhardinger mit der einzigen Torchance der Gäste in der zweiten Spielhälfte zum nicht mehr erwarteten 3:2-Siegtreffer. Die SG brachte den schmeichelhaften Sieg mit Kampfgeist, Glück und Geschick über die Zeit.

Damit überwintert die SG Silbersee nach sieben Spielen ohne Niederlage mit nicht erwarteten 29 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz.