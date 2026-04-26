SG Silbersee stürzt den Tabellenführer

Mit dem dritten Sieg in Folge und einer starken kämpferischen Leistung behauptete die SG den 5. Platz in der Kreisliga West und stürzte zugleich den bisherigen Tabellenführer. Bereits in der 7. Minute brachte Kapitän Simon Gerhardinger die Platzherren mit einem Elfmeter in Führung, nachdem der schnelle Julian Ringelstetter im Sechzehner gefoult wurde. Minuten später aber schon der Ausgleich durch Tobias Jobst, der eine Hereingabe von rechts aus kurzer Distanz abschloss. Kurz darauf hatte derselbe Spieler Pech mit einem Pfostenschuss. Auf der Gegenseite scheiterte Dominik Voith allein vor Torwart Dennis Stöckl. Nach einer halben Stunde brachte Simon Gerhardinger die SG mit einem Distanzschuss aus fast 25 Metern in den Winkel erneut in Führung. Nach dem Wechsel drängte die Landesliga-Reserve auf den erneuten Ausgleich und hatte wiederum Pech mit dem nächsten Lattenschuss. Julian Ringelstetter scheiterte nach Querpass von Hannes Wallner an TW Stöckl. Danach wurden die spielerisch gefälligen Gäste überlegen. Einen platzierten Freistoß von Lukas Jobst konnte SG-Torwart Franz Zilk gerade noch aus dem Dreieck fischen. Die SG war nur noch durch gelegentliche Konter gefährlich. Einen davon nützte Julian Ringelstetter nach Vorlage von Elias Scherr zur 3:1-Vorentscheidung in der 75. Minute. Die letzte Chance für den SV hatte Sebastian Meierhofer, doch er scheiterte an Torwart Zilk, so dass es beim nicht unverdienten Heimsieg blieb.