SG Silbersee siegt nach 1:3-Rückstand noch 4:3 in Diendorf

Mit einer Energieleistung machte die SG Silbersee aus einem 1:3-Rückstand noch einen 4:3 (1:2)-Sieg beim SV Diendorf. Dabei begann es denkbar schlecht, denn schon nach fünf Minuten brachte Alex Kleierl die Platzherren in Front, als er völlig freistehend ins lange Eck vollstreckte. Auf der Gegenseite traf Stefan Müller mit einem Weitschuss die Querlatte. SG-Nachwuchstorwart Franz Zilk rettete gerade noch vor dem durchgebrochenen Kleierl. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld erhöhte Christopher Burggraf allein vor TW Zilk auf 2:0. Gleich darauf vergab Stefan Müller allein vor SV-Torwart Höpfl. Kurz vor der Pause erzielte Hannes Wallner gegen den zögernden Torwart Höpfl den wichtigen Anschlusstreffer nach Vorlage von Simon Gerhardinger. Die letzte Chance hatte Enrico Frech Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, als er knapp vorbeiköpfte.

Zehn Minuten nach dem Wechsel gelang Thomas Sebald das überraschende 3:1 für die Platzherren mit einem direkt verwandelten Eckball, der sich über Freund und Feind hinweg ins lange Eck senkte. Minuten später aber der erneute Anschluss, als Stefan Müller einen Eckball von Nachwuchsstürmer Julian Ringelstetter direkt einköpfte. Danach wurde die SG überlegen und hatte Chancen fast im Minutentakt: Enrico Frech köpfte knapp am Pfosten vorbei, Mittelstürmer Dominik Voith vergab allein vor TW Höpfl, einen Schuss von Stefan Müller klärte ein Verteidiger gerade noch auf der Linie. In der 80. Minute dann endlich der verdiente Ausgleich durch Dominik Voith, der eine Steilvorlage von Stefan Müller aufnahm, TW Höpfl ausspielte und ins leere Tor schob. In der Nachspielzeit gelang Bastian Nagler der nicht mehr erwartete, umjubelte Siegtreffer, als er nach einem Konter über Ringelstetter einen Abpraller aus kurzer Distanz einschob.