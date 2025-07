SG Silbersee siegt in Unterzahl

Mit einer neuformierten Abwehr startete die SG in die neue Saison. Die erste Chance hatten die Gäste nach fünf Minuten, doch Ex-Silbersee-Spieler Bastian Zimmerer schoss flach am langen Eck vorbei. Auf der Gegenseite köpfte Enrico Frech aus kurzer Distanz knapp neben den Pfosten. Ein Kopfball von Simon Gerhardinger strich über die Latte. Die Platzherren hatte noch zwei weitere Chancen vor der Pause, doch Stefan Müller und Daniel Dlubal zielten jeweils am langen Eck vorbei.

Richtig interessant wurde die Begegnung erst nach der Pause. Daniel Dlubal mußte in der 51. Minute nach einer Meinungsverschiedenheit nach einem Foul mit Rot vom Platz. Ein Weitschuss von Gästespieler Andreas Ruhland ging knapp vorbei. In Unterzahl wurde die SG plötzlich überlegener und ging in der 65. Minute durch den kampfstarken Simon Gerhardinger im Anschluss an einen Eckball in Führung. Einen Weitschuss von Nachwuchsspieler Kilian Seebauer konnte TSV-Torwart Auburger gerade noch über die Latte lenken. Einen Kopfball des eingewechselten Julian Ringelstetter klärte ein Gästeverteidiger auf der Torlinie. In der 70. Minute die Vorentscheidung durch den schnellen Ringelstetter, der einen Konter erfolgreich abschloss, als er seinen Gegenspieler versetzte und platziert ins kurze Eck traf. Die Gäste kamen aber zehn Minuten später zum Anschlusstreffer durch einen harten 20m-Freistoß von Andreas Ruhland, der vom Innenpfosten ins Netz sprang. Die letzte Chance zum Ausgleich hatte Marco Mehltreter, doch er köpfte knapp drüber, so dass es beim hart erkämpften Heimsieg für die SG blieb.