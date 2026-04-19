SG Silbersee siegt in Überzahl in Katzdorf

Mit diesem verdienten Sieg verteidigte die SG den 5. Platz in der Kreisliga West. Die ersten Chancen hatten die Gäste, doch Daniel Dlubal verzog freistehend am langen Eck und ein "Beinahe-Eigentor" der Katzdorfer verhinderte der Pfosten. Auf der Gegenseite rettete Silbersee-Nachwuchstorwart Franz Zilk zweimal gegen Katzdorfs Stürmer Markus Feigt. Noch vor der Pause scheiterte der durchgebrochene Julian Ringelstetter am herauslaufenden Torwart Eigenthaler, der gleich nach dem Wechsel einen platzierten Freistoß von Ringelstetter parierte. Nach einem Foul an Ringelstetter erhielte der bereits verwarnte Markus Kraus die Ampelkarte. Kurz darauf wurde der schnelle Ringelstetter von Tobias Baierl grob gefoult, was eine Zeitstrafe zur Folge hatte. Die zahlenmäßige Überlegenheit nützte die SG zur verdienten Führung durch einen Distanzschuss von Stefan Müller nach Vorlage von Dominik Voith. Bei einen weiteren Freistoß von Julian Ringelstetter wurde TW Eigenthaler erneut gefordert. Hannes Wallner hatte Pech, als sein Schuss von der Unterkante der Latte ins Feld zurückprallte. Kurz darauf baute der eingewechselte Florian Bittner mit einem Schrägschuss an den langen Innenpfosten die Führung aus. Kurz vor Schluss erhielt Katzdorfs Tobias Baierl wegen wiederholten Foulspiels ebenfalls die Gelb-Rote Karte. Die letzte und klarste Chance für die Gäste hatte Ringelstetter, doch er schoss aus kurzer Distanz überhastet drüber.