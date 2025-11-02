SG Silbersee seit fünf Spielen ungeschlagen

Der TSV spielte nicht wie ein Tabellenletzter, war von Beginn an überlegen und hatte nach sieben Minuten die erste Chance durch Felix Kohler, die aber Torwart Franz Zilk meisterte. Kurz darauf köpfte Umut Demirtas an die Latte, weitere Chancen für den TSV vergaben Demirtas und Max Windl. Die erste Möglichkeit für die SG hatte Enrico Frech nach einer halben Stunde, doch er scheiterte an Torwart Michael Schmid. Minuten vor dem Pausenpfiff dann die etwas überraschende Führung für die Gäste durch einen direkten Freistoß von Nachwuchsspieler Julian Ringelstetter. Auch nach dem Wechsel hatten zunächst die Platzherren gute Chancen durch Max Gebhard und Xhelsi Hysenllari, der aus 20 Metern die Querlatte traf. Auf der Gegenseite konnte TSV-Torwart Schmid einen Schuss von Stefan Müller per Fuß klären. Weitere Chancen für die Gäste hatten Julian Ringelstetter per Freistoß sowie Hannes Wallner, ehe Ringelstetter in der 70. Minute nach Vorlage von Stefan Müller aus kurzer Entfernung zum 0:2 einschob, nachdem die TSV-Abwehr nur zögerlich eingriff. Einen Freistoß für Nittenau zog Nico Regner knapp am Tor vorbei. Kurz darauf die endgültige Entscheidung durch einen Elfmeter von Simon Gerhardinger nach Foul an Müller. Die letzten Chancen im Spiel vergaben Julian Ringelstetter und Hannes Wallner für die SG.