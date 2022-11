SG Silbersee rettet Punkt gegen Kötzting II

Die SG hätte bereits nach drei Minuten 2:0 führen können, doch Daniel Dlubal und Dominik Voith vergaben zwei klare Chancen. Danach gab es nicht viele Höhepunkte, ehe der aufgerückte Innenverteidiger Jonas Gerhardinger einen Freistoß von Stefan Müller am langen Pfosten zur Führung über die Linie drückte. Kurz darauf hob Voith einen Steilpass von Müller über Torwart Tim Greil hinweg knapp neben den Pfosten. Den Ausgleich für die Landesliga-Reserve erzielte Nico Brem kurz vor der Pause allein vor Torwart Andreas Graf. Gleich nach dem Wechsel zielte Dlubal nach Querpass von Voith knapp drüber. Das 1:2 erzielte Gästestürmer Andreas Maurer in der 57. Minute, als er durch die Schnittstelle angespielt wurde und überlegt einschob. Der dritte Treffer für Kötzting entsprang einem abgefälschten 18m-Freistoß von Luca Schmid in der 76. Minute. Kurz darauf traf Schmid den Pfosten, anschließend parierte SG-Torwart Graf reaktionsschnell einen Kopfball. Die Platzherren steckten aber nicht auf und kämpften sich in der Schlussphase nochmal heran. In der 86. Minute erzielte Dominik Voith mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel den Anschlusstreffer; eine Minute später traf Daniel Dlubal nach Vorlage des eingewechselten Stefan Vögl zum umjubelten Ausgleich. Danach hatte die SG sogar noch zwei Chancen zum Siegtreffer, doch Vögl vergab nach Pass von Florian Bittner und der aufgerückte Abwehrspieler Christian Pregler legte sich den Ball zu weit vor, als er allein auf Torwart Greil zulief. Damit ist die SG Silbersee weiter Tabellenvorletzter, allerdings punktgleich mit Falkenstein auf Nichtabstiegsplatz 11.