SG Silbersee rettet noch einen Punkt

Nach fünf Niederlagen in Serie diesmal zumindest ein Punktgewinn gegen den "Angstgegner", der offensiv begann und auch ein, zwei Chancen verzeichnete. Ohne den erkrankten Torjäger Stefan Müller dauerte es fast eine halbe Stunde bis zur ersten Möglichkeit, als Julian Ringelstetter knapp am langen Pfosten vorbeizielte. Ein Weitschuss von Elias Scherr strich knapp über die Latte, einen Freistoß von Bastian Nagler meisterte Wernbergs Torwart Jonas Lang. In der 35. Minute gelang Florian Bittner nach Vorlage von Daniel Dlubal mit einen Flachschuss ins lange Eck die Führung. Einen Kopfball von Hannes Wallner klärte ein Gästeverteidiger gerade noch per Kopf auf der Linie. Auf der Gegenseite köpfte Roko Prstec knapp daneben.

Nach dem Wechsel wurde die Gäste klar überlegen und drängten auf den Ausgleich. Dieser fiel in der 75. Minute durch Thiemo Luff mit einem Kopfball-Aufsetzer ins lange Eck. Kurz darauf scheiterte der durchgebrochene Florian Weiß an SG-Torwart Franz Zilk. In der 86. Minute sogar der Führungstreffer für den TSV durch Weiß mit einem sauberen Schrägschuss von links ins lange Eck. Minuten vor dem Schlusspfiff dann doch noch der Ausgleich für die SG durch Michael Mauerer unter Mithilfe des Gästeverteidigers Roko Prstec nach Hereingabe von Hannes Wallner.

Damit bleibt die SG Silbersee auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und kann dem letzten Spiel in Stulln beruhigt entgegensehen.