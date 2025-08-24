SG Silbersee punktet beim Tabellenführer

Mit einer starken Leistung brachte die SG dem bisherigen Tabellenführer den ersten Punktverlust bei. Nach einem Blitzstart führten die Gäste bereits nach sechs Minuten durch zwei Tore von Hannes Wallner mit 2:0 nach Ecke bzw. Vorlage von Julian Ringelstetter. Auf der Gegenseite rettete SG-Nachwuchstorwart Franz Zilk zweimal gegen Nabburger Stürmer. Nach 12 Minuten der Anschlusstreffer durch Tarek Özdemir, der steil geschickt wurde und allein vor TW Zilk auftauchte. Die Gäste spielten aber weiter offensiv mit und hatten noch gute Chancen durch Ringelstetter und Dominik Voith. Nach dem Wechsel drängten die Platzherren auf den Ausgleich. Den nächsten Treffer erzielte aber wieder die SG durch Stefan Müller nach einem Abpraller in der Nabburger Abwehr. Kurz danach erhielt Nabburgs Zwack eine Zeitstrafe. In der 65. Minute sogar das 4:1 durch Juniorenspieler Ringelstetter, der an der Grundlinie zwei Abwehrspieler aussteigen ließ und die Kugel aus spitzem Winkel unter die Latte knallte. Gleich darauf kam der TV auf 2:4 heran, als Özdemir einen Abpraller versenkte. In der 85. Minute erhielt Simon Gerhardinger eine Zeitstrafe. Danach wurden die Nabburger klar überlegen und bekamen in der 88. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen, obwohl ein Gästespieler Sekunden vorher umgerempelt wurde. Den Strafstoß verwandelte Özdemir zum 3:4-Anschlusstreffer. So kam es, wie es kommen musste: In Unterzahl musste die SG in der Nachspielzeit durch Philip Neidl noch den Ausgleich hinnehmen zum letzlich gerechten Unentschieden.