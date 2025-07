SG Silbersee: Einteilung stieß auf Unverständnis

In der neuen Saison wurde die SG Silbersee – für manche unverständlich – wieder in die Kreisliga West eingeteilt, obwohl mit Waldmünchen, Schönthal/Premeischl und Wiederaufsteiger Rötz drei Nachbarvereine vor der Haustüre sind. Das bedeutet wieder keine Derbys, weite Fahrten in den westlichen Landkreis Schwandorf und sogar Fahrten in den Landkreis Neustadt/Waldnaab gegen teils unbekannte Gegner.

Trainer Bernd Reil muss auf zwei Abgänge verzichten, nämlich Sepp Böhm und Moritz Popelka, die zu ihrem Heimatverein SV Erzhäuser zurückgekehrt sind. Vor allem Torwart Böhm war zwei Jahre ein sicherer Rückhalt und wird in der Abwehr vermisst werden. Im Kasten steht dann vermutlich Junioren-Torwart Franz Zilk, der schon in der Vorbereitungsspielen seine Sache gut machte. Mit Abwehrspieler Kilian Seebauer und Stürmer Julian Ringelstetter wurden auch zwei weitere Nachwuchsspieler in die Erste integriert.



In der Abwehr muss sich Reil etwas einfallen lassen. Jonas Gerhardinger, der schon im Frühjahr aus privaten Gründen pausierte, wird vermutlich in der Herbstsaison nicht mehr spielen; Michael Mauerer und Manuel Nagler sind noch verletzt, ebenso Routinier Andreas Heumann. Flügelspieler Florian Bittner ist noch fraglich. Ansonsten gibt es keine Ab- oder Zugänge. Saisonziel ist wie in der letzten Saison der Klassenerhalt bzw. ein Platz im sicheren Mittelfeld.



Die Vorbereitungsspiele gegen fünf Kreisklassisten verliefen größtenteils erfolgreich, allerdings geben elf Gegentore zu denken. Erster Liga-Gegner ist am Sonntag um 15.15 Uhr in Tiefenbach der alte Rivale TSV Dieterskirchen.



Die 2. Mannschaft der SG Silbersee wurde diesmal in die vermutlich etwas stärkere A-Klasse Nord eingeteilt. Leider wurde aus verschiedenen Gründen nur ein Testspiel ausgetragen (4:1 gegen Pemfling/Katzbach). Der bisherige Spielertrainer Christian Ederer hat sein Amt kurzfristig niedergelegt und ist nur noch sporadisch als Spieler aktiv, ebenso Markus und Thomas Schlecht. Die Betreuung bzw. Aufstellung der „Zweiten“ übernehmen Michael Mauerer und Sandro Gruber, dazu als spielende Co-Trainer Alexander Fischer und Mathias Reitinger.



Torwart Philipp Ruhland wird voraussichtlich aus privaten Gründen nicht mehr aktiv sein, also steht vermutlich Andreas Graf im Kasten. Einige Junioren-Feldspieler wie Leon Schlemmer, Thomas Biegerl und Samuel Brandl wurden schon letzte Saison öfter eingesetzt. „Oldie“ Radek Rac ist eine Verstärkung in der Offensive. Ziel der Reserve ist diesmal, nicht Letzter zu werden. Erstes Punktspiel am Sonntag, 20. Juli, um 13.30 Uhr in Tiefenbach gegen den TSV Dieterskirchen II.