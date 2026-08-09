SG Silbersee bleibt sieglos

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Die Platzherren begannen mit vier Stürmern und gingen bereits nach acht Minuten durch Dominik Voith in Führung, als Gästetorwart Dennis Stöckl über den Ball schlug. Minuten später aber schon der Ausgleich durch Lukas Jobst, der Torhüter Franz Zilk mit einem Freistoß-Aufsetzer überraschte. Nach etwa einer halben Stunde zog Bastian Zimmerer einen Flachschuss von links am langen Eck vorbei. In der 34. Minute gingen die Gäste in Führung, als wieder Lukas Jobst einen Freistoß um die Mauer herum ins lange Eck drehte. Auf der Gegenseite schoss Hannes Wallner nach Doppelpass mit Julian Ringelstetter aus aussichtsreicher Position drüber. Eine gute Möglichkeit von Ettmannsdorfs Mika Eser entschärfte TW Zilk. Nach dem Wechsel ging die spielerisch gefällige, junge Landesliga-Reserve mit 3:1 in Führung, als Jonas Altmann einen Pfosten-Abpraller nach einem Eckball ins leere Tor schob. Auf Silbersee-Seite hatte Dominik Voith Pech, als er mit einem Schrägschuss den langen Pfosten traf. Weitere Chancen von Voith und Ringelstetter parierte TW Stöckl. Minuten vor Schluss fiel sogar noch der vierte Treffer für die Gäste durch einen weiten Freistoß unter Mithilfe von Silbersee-Torwart Zilk.
Insgesamt gesehen ein verdienter, wenn auch zu hoch ausgefallener Sieg der Schwandorfer Vorstädter gegen eine Silbersee-Mannschaft, die einfach zu viele Chancen vergab.