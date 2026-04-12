SG Silbersee bezwingt Kemnath

Beide Mannschaften mussten ohne ihre Torjäger Stefan Müller und Alexander Grill antreten. Die Gäste gingen nach 15 Minuten in Führung, als sich eine Flanke von Felix Simon aus spitzem Winkel ins lange Eck senkte. Kurz darauf köpfte Sebastian Fuchs knapp daneben. Im Verlauf der ersten Spielhälfte machte sich die spielerische und läuferische Überlegeheit des Tabellenvierten bemerkbar. Die erste Chance für die SG hatte Julian Ringelstetter, der aber knapp daneben zielte; ebenso Michael Mauerer per Kopf kurz danach. Ringelstetter scheiterte allein vor Torwart Fabian Negüzel. Nach dem Wechsel kamen die Platzherren besser ins Spiel. Enrico Frech vergab allein vor TW Negüzel, der gleich darauf einen Flachschuss von Simon Gerhardinger gerade noch an den Pfosten lenken konnte. Die beste Chance für die SG vergab Julian Ringelstetter in der 70. Minute, als er TW Negüzel freistehend aus kurzer Distanz anköpfte. Danach wurde die SG klar überlegen und spielte fast nur noch auf ein Tor. Den überfälligen Ausgleich besorgte Kapitän Simon Gerhardinger, als er einen Freistoß von Manuel Nagler einköpfte. Kurz vor Schluss dann sogar der Siegtreffer durch Julian Ringelstetter nach einen scharfen Hereingabe von Florian Bittner.