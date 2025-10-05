SG Silbersee beendet Negativserie

Nach sechs Spielen ohne Sieg endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die SG. Die ersten Chancen hatten Elias Scherr und Stefan Müller, die aber an FC-Torwart Hölzl scheiterten. Besser machten es die spielerisch gefälligen Gäste in der 17. Minute, als sich Leon Pennersdorfer an der linken Torauslinie gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und sein Querpass vom freistehenden Jan-Luca Hartig zum Führungstreffer verwertet wurde. Auf der Gegenseite war für Julian Ringelstetter nach einem Alleingang bei TW Max Hölzl Endstation. Nach einer halben Stunde konnte Kapitän Simon Gerhardinger mit einem etwas zweifelhaften Elfmeter ausgleichen, als der durchgebrochene Ringelstetter im Zweikampf mit TW Hölzl zu Fall kam. Minuten später sogar die Führung für die Platzherren, als sich der erfahrene Stefan Müller auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und flach ins lange Eck traf. Nach dem Wechsel drängte der FC auf den Ausgleich, musste aber in der 72. Minute den dritten Gegentreffer hinnehmen, als der schnelle Julian Ringelstetter nach einen Steilpass von Gerhardinger seinem Gegenspieler davonlief, erst an Torwart Hölzl scheiterte, aber den Nachschuss ins leere Tor schob. Danach hatten die Gäste Pech mit einem Lattenschuss. Die nächsten Möglichkeiten für die SG hatte der eingewechselte Stefan Vögl, doch er scheiterte zweimal am aufmerksamen Torwart Hölzl. Danach traf Stefan Müller aus kurzer Entfernung den Pfosten. Die letzte Chance im Spiel hatte Florian Bittner, dessen platzierter Schuss ebenfalls von Hölzl pariert wurde.