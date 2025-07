SG Silbersee 08 wieder in der Kreisliga West

Tiefenbach/Treffelstein. In der neuen Saison wurde die SG Silbersee - für manche unverständlich - wieder in die Kreisliga West eingeteilt, obwohl mit Waldmünchen, Schönthal/Premeischl und Wiederaufsteiger Rötz drei Nachbarvereine vor der Haustüre sind. Das bedeutet wieder keine Derbys, weite Fahrten in den westlichen Landkreis Schwandorf und sogar in den Landkreis Neustadt/Waldnaab gegen teils unbekannte Gegner.

Trainer Bernd Reil muss auf zwei Abgänge verzichten, nämlich Sepp Böhm und Moritz Popelka, die zu ihrem Heimatverein SV Erzhäuser zurückgekehrt sind. Vor allem Torwart Böhm war zwei Jahre ein sicherer Rückhalt und wird in der Abwehr vermisst werden. Im Kasten steht dann vermutlich Juniorentorwart Franz Zilk, der schon in den Vorbereitungsspielen seine Sache gut machte. Mit Abwehrspieler Kilian Seebauer und Stürmer Julian Ringelstetter wurden auch zwei weitere Nachwuchsspieler in die Erste integriert. In der Abwehr muss sich Trainer Bernd Reil etwas einfallen lassen. Jonas Gerhardinger, der schon im Frühjahr aus privaten Gründen pausierte, wird vermutlich in der Herbstsaison nicht mehr spielen; Michael Mauerer und Manuel Nagler sind noch verletzt, ebenso Routinier Andreas Heumann. Flügelspieler Florian Bittner ist noch fraglich. Ansonsten gibt es keine Ab- oder Zugänge. Saisonziel ist wie in der letzten Saison der Klassenerhalt bzw. ein Platz im sicheren Mittelfeld.