Ligabericht
Bei dieser Direktabnahme des Gladenbachers Niklas Schöck hatte Türk-Gücü-Keeper Sezgin Tökez keine Abwehrchance, doch Tunahan Yokaribas (links) verhindert den Einschlag per Kopf. © Jens Schmidt
Bei dieser Direktabnahme des Gladenbachers Niklas Schöck hatte Türk-Gücü-Keeper Sezgin Tökez keine Abwehrchance, doch Tunahan Yokaribas (links) verhindert den Einschlag per Kopf. © Jens Schmidt

SG Silberg/Eisenhausen setzt ihren Vormarsch fort

Teaser KOL NORD: +++ Das ehemalige Kreisoberliga-Schlusslicht ist nach dem Sieg gegen Michelbach seit sieben Spielen ungeschlagen. Nullnummern gibt es beim Derby in Gladenbach und im Aufsteigerduell +++

Marburg-Biedenkopf. Die SG Silberg/Eisenhausen bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf dem Vormarsch. Am Sonntag fertigte das ehemalige Schlusslicht Michelbach mit 4:0 ab und ist nun bereits seit sieben Spielen ungeschlagen. Torlos endeten das Hinterland-Derby zwischen Gladenbach und Türk Gücü Breidenbach und das Duell der Aufsteiger Nordkreis und Weidenhausen. Großseelheim festigte Rang 2 mit einem 2:0 gegen Südkreis.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

