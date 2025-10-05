SG Silberg/Eisenhausen setzt ihren Vormarsch fort

Marburg-Biedenkopf. Die SG Silberg/Eisenhausen bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf dem Vormarsch. Am Sonntag fertigte das ehemalige Schlusslicht Michelbach mit 4:0 ab und ist nun bereits seit sieben Spielen ungeschlagen. Torlos endeten das Hinterland-Derby zwischen Gladenbach und Türk Gücü Breidenbach und das Duell der Aufsteiger Nordkreis und Weidenhausen. Großseelheim festigte Rang 2 mit einem 2:0 gegen Südkreis.