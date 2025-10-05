SG Silberg/Eisenhausen setzt ihren Vormarsch fort

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KOL NORD: +++ Das ehemalige Kreisoberliga-Schlusslicht ist nach dem Sieg gegen Michelbach seit sieben Spielen ungeschlagen. Nullnummern gibt es beim Derby in Gladenbach und im Aufsteigerduell +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Silberg/Eisenhausen bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf dem Vormarsch. Am Sonntag fertigte das ehemalige Schlusslicht Michelbach mit 4:0 ab und ist nun bereits seit sieben Spielen ungeschlagen. Torlos endeten das Hinterland-Derby zwischen Gladenbach und Türk Gücü Breidenbach und das Duell der Aufsteiger Nordkreis und Weidenhausen. Großseelheim festigte Rang 2 mit einem 2:0 gegen Südkreis.