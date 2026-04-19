SG Silberg/Eisenhausen schlägt den Randritten SV Emsdorf

Durchsetzungsstark im Zweikampf: Jannis Lüftner erzielte beim 3:1-Sieg der SG Silberg/Eisenhausen gegen den SV Emsdorf mit dem Pausenpfiff den wichtigen Treffer zum 2:0. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat Eintracht Stadtallendorf II mit dem 4:2-Sieg gegen Roßdorf den nächsten Schritt zur Meisterschaft getan. Einziger ernsthafter Verfolger bleibt dank eines 6:0-Siegs gegen Amöneburg der SV Großseelheim, weil die SG Silberg/Eisenhausen den Rangdritten SV Emsdorf mit 3:1 bezwang. Der VfL Weidenhausen verlor das Kellerduell beim FV Wehrda und fiel auf den letzten Platz zurück.