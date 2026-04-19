 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

SG Silberg/Eisenhausen schlägt den Randritten SV Emsdorf

Teaser KOL NORD: +++ Silberg/Eisenhausen zeigt auf miesem Platz ein gutes Spiel und siegt 3:1, Weidenhausen verliert beim 1:4 im Kellerduell in Wehrda zudem seinen Stammkeeper +++

von Redaktion · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Durchsetzungsstark im Zweikampf: Jannis Lüftner erzielte beim 3:1-Sieg der SG Silberg/Eisenhausen gegen den SV Emsdorf mit dem Pausenpfiff den wichtigen Treffer zum 2:0. © Jens Schmidt
Durchsetzungsstark im Zweikampf: Jannis Lüftner erzielte beim 3:1-Sieg der SG Silberg/Eisenhausen gegen den SV Emsdorf mit dem Pausenpfiff den wichtigen Treffer zum 2:0. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat Eintracht Stadtallendorf II mit dem 4:2-Sieg gegen Roßdorf den nächsten Schritt zur Meisterschaft getan. Einziger ernsthafter Verfolger bleibt dank eines 6:0-Siegs gegen Amöneburg der SV Großseelheim, weil die SG Silberg/Eisenhausen den Rangdritten SV Emsdorf mit 3:1 bezwang. Der VfL Weidenhausen verlor das Kellerduell beim FV Wehrda und fiel auf den letzten Platz zurück.

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