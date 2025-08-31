SG Silberg/Eisenhausen klebt das Pech an den Fußballstiefeln

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Der SG Silberg/Eisenhausen klebt in der Fußball-Kreisoberliga Nord das Pech an den Stiefeln. Durch ein spätes Gegentor verlor das Spitzenteam der letzten Saison bei Aufsteiger Nordkreis auch sein viertes Spiel und trägt weiter die Rote Laterne. Türk Gücü Breidenbach scheiterte beim Versuch einen 0:3-Pausenrückstand in Michelbach wettzumachen mit 2:4. Der Gladenbacher SC feierte bereits am Freitag einen 3:1-Derbysieg beim VfL Weidenhausen und ist nun Fünfter. Eintracht Stadtallendorf II verteidigte mit einem 5:2 in Wehrda die Tabellenspitze, der in Neustadt 3:1 siegreiche TSV Amöneburg verdrängte die SF/BG Marburg II (2:2 in Roßdorf) von Rang 2.