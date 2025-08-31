 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Gladenbacher Jubeltraube: Der GSC gewinnt das Freitagabend-Derby beim VfL Weidenhausen mit 3:1 und rückt auf Rang 5 der Kreisoberliga Nord vor. © Jens Schmidt
SG Silberg/Eisenhausen klebt das Pech an den Fußballstiefeln

Teaser KOL NORD: +++ Kreisoberliga: Den Vizemeister ereilt auch bei SG Nordkreis der späte K.o. Der GSC ist nach Derbysieg Fünfter. Prenzer beendet Türk-Gücü-Aufholjagd in Michelbach aus 40 Metern +++

Marburg-Biedenkopf. Der SG Silberg/Eisenhausen klebt in der Fußball-Kreisoberliga Nord das Pech an den Stiefeln. Durch ein spätes Gegentor verlor das Spitzenteam der letzten Saison bei Aufsteiger Nordkreis auch sein viertes Spiel und trägt weiter die Rote Laterne. Türk Gücü Breidenbach scheiterte beim Versuch einen 0:3-Pausenrückstand in Michelbach wettzumachen mit 2:4. Der Gladenbacher SC feierte bereits am Freitag einen 3:1-Derbysieg beim VfL Weidenhausen und ist nun Fünfter. Eintracht Stadtallendorf II verteidigte mit einem 5:2 in Wehrda die Tabellenspitze, der in Neustadt 3:1 siegreiche TSV Amöneburg verdrängte die SF/BG Marburg II (2:2 in Roßdorf) von Rang 2.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

