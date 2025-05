SG Silberg/Eisenhausen II ballert sich zum B-Liga-Titel

Marburg-Biedenkopf. Die SG Silberg/Eisenhausen II hat es geschafft! Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf hat die Kreisoberliga-Reserve mit einem 8:1-Schützenfest gegen den SV Hartenrod II vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg in trockene Tücher gelegt. Ein bisschen feiern darf auch der TuSpo Breidenstein. Der gewann das „Auswärtsspiel“ auf eigenem Platz gegen Türk Gücü Breidenbach II mit 5:2 und ist damit Dautphetals Gegner in der Relegation zur A-Liga. Der Gladenbacher SC II gewann kampflos gegen den TSV Caldern II. Der letztjährige Vize ist damit sicher Dritter. Derbysieger ist der VfL Weidenhausen II. Der gewann beim SSV Allna-/Ohetal mit 1:0.