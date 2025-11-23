SG Silberg/Eisenhausen hält nur eine Halbzeit lang mit

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Stadtallendorf. Im einzig verbliebenen Spiel der Fußball-Kreisoberliga Nord hat die SG Silberg/Eisenhausen am Sonntag bei Eintracht Stadtallendorf II eine Halbzeit lang gut dagegengehalten. Zur Pause hielten die Hinterländer ein 1:1, nach dem Seitenwechsel brach ein Ungewitter über sie herein und der Spitzenreiter schoss noch einen 8:1-Sieg heraus.