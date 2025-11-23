 2025-11-18T09:22:12.436Z

Wie im Hinspiel jubelt am Ende Stadtallendorf und die Kicker der SG Silberg/Eisenhausen stehen bedröppelt da. Beim 8:1-Heimsieg des Spitzenreiters traf alleine Guilherme Appel Prestes da Silva in der zweiten Halbzeit dreimal. © Jens Schmidt
SG Silberg/Eisenhausen hält nur eine Halbzeit lang mit

Teaser KOL NORD: +++ Die Hinterländer gehen bei Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II mit 1:1 in die Pause, doch nach dem Seitenwechsel bricht ein Ungewitter über sie herein +++

Stadtallendorf. Im einzig verbliebenen Spiel der Fußball-Kreisoberliga Nord hat die SG Silberg/Eisenhausen am Sonntag bei Eintracht Stadtallendorf II eine Halbzeit lang gut dagegengehalten. Zur Pause hielten die Hinterländer ein 1:1, nach dem Seitenwechsel brach ein Ungewitter über sie herein und der Spitzenreiter schoss noch einen 8:1-Sieg heraus.

