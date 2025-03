SG Silberg/Eisenhausen greift im Derby nach Platz 2

Marburg-Biedenkopf. Acht Teams der Fußball-Kreisoberliga Nord legen am Mittwochabend eine Nachholschicht ein. Die SG Silberg/Eisenhausen will vor dem Spitzenspiel in Michelbach mit einem Heimsieg den zweiten Platz entern, doch auch Derbygegner FSV Buchenau war zuletzt gut drauf. Will die SG Versbachtal irgendwann nochmal raus aus dem Keller, dann kann auch beim klar favorisierten SV Großseelheim das Ziel nur ein Sieg sein.