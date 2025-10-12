SG Silberg/Eisenhausen erobert mit Derbysieg Rang 5

Marburg-Biedenkopf. Die SG Silberg/Eisenhausen hat am Sonntag ihre Erfolgsserie in der Fußball-Kreisoberliga Nord mit einem 3:1-Derbysieg bei Türk Gücü Breidenbach fortgesetzt und den TSV Amöneburg, der sich gegen die SG Nordkreis gerade noch zum 5:5 rettete, von Platz 5 verdrängt. Das Spitzenduo patzte. Eintracht Stadtallendorf II kassierte mit dem 1:3 beim TSV Michelbach die erste Saisonniederlage, der SV Großseelheim unterlag beim SV Emsdorf durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit mit 2:3. Die SF/BG Marburg holten sich mit einem 4:2 gegen Neustadt Rang 3 vom Gladenbacher SC zurück, der erst am Dienstag gegen Südkreis spielt. Eine böse 0:6-Klatsche handelte sich der VfL Weidenhausen in Dreihausen ein und rutsche auf Abstiegsplatz 14 ab.