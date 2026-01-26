SG Silberg/Eisenhausen ein Tor, aber keinen Deut schlechter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dautphetal-Mornshausen. 300 zahlende Zuschauer, prima Stimmung und ein Finale, das den Anhängern bekannt vorkam! Das Hallenfußballturnier des TSV Mornshausen um den „Landratscup“ führte genau wie im Vorjahr Verbandsligist SF/BG Marburg und Kreisoberligavertreter SG Silberg/Eisenhausen zusammen. Und wieder siegten die Unistädter. 4:3 hieß es nach 20 fesselnden Minuten für die Blau-Gelben.