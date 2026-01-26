 2026-01-20T07:14:11.657Z

Merlin Rahn (Mitte), Marburger Sportfreund mit einem 1954er WM-Helden im Stammbaum, trifft im Endspiel gegen Elias Ackers (links) und Aaron Blöchers SG Silberg/Eisenhausen, die den blau-gelben Favoriten alles abverlangt. © Jens Schmidt
SG Silberg/Eisenhausen ein Tor, aber keinen Deut schlechter

Teaser HALLE: +++ Der Kreisoberligist misst sich im Finale des Landratscup-Turniers des TSV Mornshausen erneut mit Verbandligist SF/Blau-Gelb Marburg, der noch knapper siegt, als 2025 +++

Dautphetal-Mornshausen. 300 zahlende Zuschauer, prima Stimmung und ein Finale, das den Anhängern bekannt vorkam! Das Hallenfußballturnier des TSV Mornshausen um den „Landratscup“ führte genau wie im Vorjahr Verbandsligist SF/BG Marburg und Kreisoberligavertreter SG Silberg/Eisenhausen zusammen. Und wieder siegten die Unistädter. 4:3 hieß es nach 20 fesselnden Minuten für die Blau-Gelben.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

