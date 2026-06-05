SG Sielow wartet auf die Krönung und eine Spielabsage

SG Groß Gaglow empfängt auf dem vierten Platz mit 50 Punkten den Spremberger SV 1862, der mit 37 Punkten auf dem neunten Rang steht. Groß Gaglow überzeugte zuletzt mit dem starken 2:1-Auswärtssieg bei Kolkwitz und will diesen Schwung mitnehmen. Spremberger SV 1862 holte ebenfalls drei Punkte beim 2:1-Heimsieg gegen Forst und reist in guter Form an. Das Hinspiel am 6. September 2025 endete torlos 0:0 – das Rückspiel soll für beide Seiten mehr hergeben. Groß Gaglow kämpft mit Blick auf den abschließenden Spieltag um den vierten Platz, Spremberger SV 1862 will den neunten Rang weiter absichern.

Eine Partie mit großer Bedeutung für den unteren Tabellenbereich. SV Lausitz Forst empfängt auf dem zehnten Platz mit 33 Punkten die SG Burg, die mit 24 Punkten auf dem 13. Rang steht. Angesichts der Tatsache, dass vier Mannschaften absteigen werden, ist jeder Punkt in diesem Spiel von hohem Wert. Das Hinspiel am 6. Dezember 2025 endete 1:1. Burg überraschte zuletzt mit dem 3:1-Sieg gegen Herzberg und hat in den letzten Spielen gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Forst verlor zuletzt 1:2 gegen Spremberger SV 1862 und braucht dringend Punkte, um sich von den unteren Rängen zu distanzieren. Beide Teams stehen auf dem Platz, wenn es um alles geht.

Das Spiel des Tages – und für Sielow möglicherweise das letzte auf dem Weg zur offiziellen Titelfeier. SG Sielow reist als nahezu uneinholbarer Tabellenführer mit 68 Punkten und einer Tordifferenz von +77 nach Herzberg. Die Mathematik spricht klar für Sielow: Selbst im unwahrscheinlichsten Szenario ist die Tordifferenz so überlegen, dass Schlieben den Titel kaum noch entreißen kann. Das Hinspiel am 6. Dezember 2025 endete 2:2 – Herzberg ist also kein einfacher Gegner und wird vor eigenem Publikum alles geben. Mit 45 Punkten auf dem fünften Platz hat Herzberg eine solide Saison gespielt und möchte diese würdig abschließen. Für Sielow ist es dennoch eine Pflichtaufgabe – und ein Sieg käme einer offiziellen Meisterfeier gleich.

Ein Duell im oberen Mittelfeld mit hohem Stellenwert für die Abschlussplatzierung. SG Eintracht Peitz empfängt auf dem achten Platz mit 44 Punkten den FSV Rot-Weiß Luckau, der mit 45 Punkten auf dem sechsten Rang steht. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams – ein Sieg kann die Positionen deutlich verschieben. Das Hinspiel am 6. Dezember 2025 gewann Luckau knapp mit 3:2 gegen Peitz. Luckau muss nach der überraschenden 2:4-Heimniederlage gegen Großräschen eine Reaktion zeigen. Peitz dagegen kämpft nach der 3:5-Niederlage gegen Sielow ebenfalls um Wiedergutmachung. Ein offenes, torreiches Duell ist zu erwarten.

SV Großräschen empfängt auf dem zwölften Platz mit 27 Punkten den SV Motor Saspow, der mit 44 Punkten auf dem siebten Rang steht. Großräschen überraschte zuletzt mit dem starken 4:2-Auswärtssieg in Luckau und reist mit neuem Selbstvertrauen in diese Heimpartie. Saspow dagegen ist mit 76 erzielten Toren die torreichste Mannschaft des Mittelfelds und will nach dem klaren 5:0-Sieg gegen Friedersdorf weiter Punkte sammeln. Das Hinspiel am 6. Dezember 2025 gewann Saspow mit 4:2 gegen Großräschen – diesmal empfangen die Großräschener den Favoriten vor heimischem Publikum.

Friedersdorf empfängt auf dem 14. Platz mit 23 Punkten den SV Germania Peickwitz, der mit 16 Punkten auf dem letzten Rang steht. Peickwitz hat zwar mitgeteilt, in der kommenden Saison in der Kreisoberliga anzutreten, kämpft aber weiter um Punkte. Zuletzt überraschte Peickwitz mit dem 3:1-Sieg gegen SC Spremberg 1896. Friedersdorf dagegen blieb beim 0:5 gegen Saspow ohne Torerfolg und braucht dringend eine Reaktion. Das Hinspiel am 6. Dezember 2025 gewann Peickwitz mit 4:1 gegen Friedersdorf – für die Gastgeber also ein zusätzlicher Ansporn, es diesmal besser zu machen. Für Friedersdorf auf dem 14. Platz sind drei Punkte wichtig.

SC Spremberg 1896 empfängt auf dem 15. Platz mit 22 Punkten den FC Bad Liebenwerda, der mit 30 Punkten auf dem elften Rang steht. Für SC Spremberg 1896 ist dies angesichts der Abstiegssituation – vier Mannschaften steigen ab – eine Partie von enormer Bedeutung. Zuletzt verlor Spremberg 1896 mit 1:3 gegen Peickwitz, was die Lage weiter verschärfte. Das Hinspiel am 4. April 2026 endete 3:3 – ein torreiches Spektakel, das die Ausgeglichenheit beider Teams zeigt. Liebenwerda holte zuletzt ein Remis gegen Schlieben und hat sich mit 30 Punkten bereits etwas Luft verschafft. Für SC Spremberg 1896 sind drei Punkte an diesem Samstag schlicht notwendig.

Das Spiel wurde abgesagt.

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