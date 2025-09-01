SG Sielow siegt in doppelter Unterzahl mit 5:0, Spremberger SV mit 8:1

Torreich, rasant, mit überraschenden Wendungen – der 2. Spieltag der Landesklasse Süd hat den gelungenen Auftakt eindrucksvoll bestätigt. Während Eintracht Peitz, Aufsteiger SG Sielow und der TSV Schlieben ihren perfekten Start fortsetzen, liefern sich Herzberg und Peickwitz ein episches 5:4. Der Spremberger SV 1862 feiert ein wahres Schützenfest.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Die SG Sielow begeistert auch im zweiten Spiel. Nach dem klaren Auftaktsieg ließ das Team beim 5:0 in Kolkwitz keinen Zweifel an seiner Frühform. Stanley Hauptstein brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Marten Scholl erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. In der zweiten Hälfte bauten Niklas Preuß (60.), erneut Stanley Hauptstein (65.) und Christopher Knoll (75.) das Ergebnis weiter aus. Trotz zwei Platzverweisen für Mohamed Aziz Ben Younes (45.) und Maik Watzke (89.) blieb Sielow souverän. ---

Nach dem Fehlstart in Sielow meldet sich Groß Gaglow eindrucksvoll zurück. Louis Konzack eröffnete in der 23. Minute, ehe Björn Schneller mit einem Doppelpack in der 53. und 80. Minute auf 3:0 stellte. Paul Nothbaum besorgte in der 85. Minute den 4:0-Endstand gegen die Gäste aus Luckau. ---

Marc Fingas war der Mann des Tages in Forst. Mit einem Doppelpack in der 60. und 90. Minute sicherte er dem SV Motor Saspow den ersten Saisonsieg. Die Gäste agierten kontrolliert und ließen kaum Chancen der Forster zu. Für die Hausherren bleibt es nach zwei Spielen aufgrund des Punktabzugs wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls bei null Punkten. ---

Ein Torfestival in Herzberg! Lucas Wienick brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute in Führung. Peickwitz antwortete durch Til Sprunk (16.) und Samy Dankhoff (35.) zur 1:2-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse: Luis Medelnik (54.) und erneut Lucas Wienick (56.) drehten das Spiel, doch Clemens Amsel (59.) und ein Eigentor von Jonah Scheithauer (60.) brachten Peickwitz wieder in Front. Lucas Wienick glich in der 70. Minute aus und krönte seine Leistung mit dem Siegtreffer in der 85. Minute. In der 89. Minute sah Clemens Amsel Gelb-Rot. ---

Auch im zweiten Spiel ließ die SG Eintracht Peitz keine Zweifel an der eigenen Qualität aufkommen. Lucas Lehmann eröffnete in der 29. Minute, doch Enrico Bahr glich in der 53. Minute für Liebenwerda aus. Peitz reagierte prompt: Robert Brandt traf drei Minuten später per Foulelfmeter, Carlos Weichert (76., 88.) und Kenny Halpick (77.) erhöhten zum klaren 5:1-Endstand. ---

Nach dem späten Anschlusstreffer in Liebenwerda war Großräschen diesmal von Beginn an hellwach – auch wenn das erste Tor ein Eigentor von Edgar-William Hedt (22.) war. Nur eine Minute später glich Nick Ullrich aus, Marcio Stroech (51.) und erneut Ullrich (63.) legten nach. In der Schlussphase trafen Marcio Stroech (72.) und nochmals Nick Ullrich (75.) zum 5:1-Endstand. Sprembergs Nick Pultermann sah in der 65. Minute Gelb-Rot. ---

Toni Guttke war beim überzeugenden Auswärtssieg des TSV Schlieben nicht zu stoppen. Zwar brachte David Wagner Friedersdorf in der 1. Minute in Führung, doch Guttke antwortete mit drei Treffern: per Foulelfmeter (29.), Handelfmeter (38.) und erneut Handelfmeter (71.). Dazwischen traf Justin Weigel in der 58. Minute. Ronny Müller verkürzte in der 74. Minute, ehe Robert Dehne in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. ---