SG Sielow marschiert – TSV Schlieben hält Schritt

Sielow macht weiter, was Sielow am besten kann: Tore schießen und gewinnen. Friedersdorf legte durch Phillip Hoth in der 11. Minute überraschend vor – doch die Antwort des Tabellenführers ließ nicht lange auf sich warten. Marten Scholl traf in der 33. Minute zum Ausgleich, Justus Mehren erhöhte in der 37. Minute, und Stanley Hauptstein setzte noch vor der Halbzeitpause in der 44. Minute auf 3:1. Nach dem Wechsel baute Niklas Preuß in der 58. Minute auf 4:1 aus. Chris Borchardt erzielte in der 85. Minute noch den Ehrentreffer für Friedersdorf. Sielow steht nun bei 62 Punkten und 105 erzielten Toren – eine Machtdemonstration, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Mit vier verbleibenden Spieltagen und vier Punkten Vorsprung auf Schlieben ist der Meistertitel zum Greifen nah, aber noch nicht in trockenen Tüchern.