SG Sielow marschiert – TSV Schlieben hält Schritt

Der 26. Spieltag der Landesklasse Süd hatte es in sich: Acht Partien, jede Menge Tore und ein Titelrennen, das nach diesem Samstag so spannend bleibt wie eh und je. SG Sielow gewann souverän und baute die Tabellenführung auf vier Punkte aus – doch Verfolger Schlieben ließ sich nicht abschütteln und siegte ebenfalls. Im Keller sorgte SG Burg für eine faustdicke Überraschung.
Saspow führte zur Pause: Tiziano Ermisch traf in der 43. Minute, Ole Jannes Knuth legte kurz darauf in der 45. Minute auf 2:0 nach. Doch Liebenwerda zeigte in der zweiten Halbzeit Moral: Enrico Bahr verkürzte in der 53. Minute, Marvin Li Ji-Ang Schuster glich in der 55. Minute aus. Saspow, das im Hinspiel ebenfalls 2:2 gespielt hatte, muss sich mit einem Punkt begnügen und fällt auf den achten Platz zurück. Liebenwerda holt einen wertvollen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt und steht nun bei 26 Punkten auf dem elften Rang.
Ein turbulentes Spiel, das erst in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt aufnahm. SC Spremberg 1896 geriet zunächst in Rückstand, als Tino Eckardt in der 48. Minute für Luckau traf. Nur zwei Minuten später glich Pascal Scheider für Spremberg 1896 aus. Luckau ließ sich davon nicht beirren: Oscar Liebe stellte in der 55. Minute die Luckauer Führung wieder her, Tom Mikolajek legte in der 64. Minute nach. Franz Goethel verkürzte in der 78. Minute noch einmal auf 2:3, doch mehr war für Spremberg 1896 nicht drin. Der Sieg bleibt in Luckau – und für SC Spremberg 1896 wird die Lage im Abstiegskampf nicht besser: 21 Punkte, 14. Platz, tief im Abstiegssog.
Sielow macht weiter, was Sielow am besten kann: Tore schießen und gewinnen. Friedersdorf legte durch Phillip Hoth in der 11. Minute überraschend vor – doch die Antwort des Tabellenführers ließ nicht lange auf sich warten. Marten Scholl traf in der 33. Minute zum Ausgleich, Justus Mehren erhöhte in der 37. Minute, und Stanley Hauptstein setzte noch vor der Halbzeitpause in der 44. Minute auf 3:1. Nach dem Wechsel baute Niklas Preuß in der 58. Minute auf 4:1 aus. Chris Borchardt erzielte in der 85. Minute noch den Ehrentreffer für Friedersdorf. Sielow steht nun bei 62 Punkten und 105 erzielten Toren – eine Machtdemonstration, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Mit vier verbleibenden Spieltagen und vier Punkten Vorsprung auf Schlieben ist der Meistertitel zum Greifen nah, aber noch nicht in trockenen Tüchern.
Die Überraschung des Spieltages. SG Burg, vor der Partie mit nur 18 Punkten auf dem vorletzten Platz, bezwang den direkten Konkurrenten SV Großräschen mit 2:1 und schrammte dabei am Nervenkitzel des Dramas vorbei. Eric Chilla brachte Burg in der 64. Minute in Führung, Tobias Zöllner erhöhte in der 85. Minute auf 2:0. Großräschen gab nicht auf: Sebastian Stroech traf noch in der Nachspielzeit (90.+4 Minute) zum 1:2-Anschlusstreffer – zu spät für die Gäste. Burg klettert mit nun 21 Punkten auf den 15. Platz und schließt damit zu SC Spremberg 1896 auf. Im Abstiegskampf ist damit wieder alles offen.
Ein klarer Auswärtserfolg für SG Eintracht Peitz. Antony-Steven Koschker traf bereits in der 11. Minute zur frühen Führung, und Spremberger SV 1862 fand keine Antwort. Lucas Lehmann machte in der 56. Minute alles klar und erzielte in der 90. Minute seinen zweiten Treffer des Abends zum 0:3-Endstand. Spremberger SV 1862 blieb damit ohne eigenen Torerfolg und verharrt auf dem neunten Platz mit 34 Punkten. Peitz klettert mit 41 Punkten auf den siebten Rang und unterstreicht damit seine starke Verfassung in der Rückrunde.
Kolkwitz lieferte eine konzentrierte Vorstellung und gewann verdient gegen den VfB Herzberg 68. Sebastian Lehnik brachte den Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Herzberg antwortete nach dem Wechsel: Bennett-Leander Stein glich in der 50. Minute aus. Doch Kolkwitz bewies Comeback-Stärke: Sascha Tresper erzielte in der 78. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand. Kolkwitz festigt damit mit 52 Punkten den dritten Tabellenplatz. Herzberg verpasst die Chance, den Rückstand auf die vorderen Ränge zu verkürzen, und bleibt auf dem fünften Platz mit 42 Punkten.
Der große Außenseiter aus Forst holte sich in Groß Gaglow einen überraschenden Punkt. Steven Dannat traf bereits in der 1. Minute zur Führung für die Gäste – ein Blitzstart, der die Hausherren kalt erwischte. Groß Gaglow drängte auf den Ausgleich und fand ihn erst spät: Paul Nothbaum rettete in der 81. Minute den Punkt für den Gastgeber. Im Hinspiel hatte Groß Gaglow noch mit 6:1 gewonnen – an diesem Samstag war von dieser Überlegenheit nichts zu sehen. Groß Gaglow verbleibt mit 47 Punkten auf dem vierten Platz, Forst verbessert sich auf den zehnten Rang mit 33 Punkten.
Schlieben ließ sich die Punkte beim Tabellenletzten nicht nehmen und blieb damit Sielow auf den Fersen. Dmytro Savchuk traf in der 11. Minute zur Führung, Niklas Schrey legte in der 22. Minute nach. Nach dem Wechsel erhöhte Schrey in der 48. Minute auf 0:3 – eine klare Vorentscheidung. Peickwitz kam in der 62. Minute noch durch ein Eigentor zum Ehrentreffer. Schlieben steht damit bei 58 Punkten auf dem zweiten Rang – vier Punkte hinter Sielow, allerdings mit gleicher Spielanzahl. Das Titelrennen bleibt bis auf Weiteres offen. Für Peickwitz hingegen bleibt die Saison ein bitteres Kapitel: 13 Punkte, 19 Niederlagen, Schlusslicht.
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