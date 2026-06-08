SG Sielow ist Meister – 8:0 gegen Herzberg als Schlusspunkt

Ein Remis zwischen zwei Mannschaften, die sich wenig schenkten. Niklas Kantor brachte Spremberger SV 1862 in der 34. Minute in Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff glich Groß Gaglow durch ein Eigentor in der 46. Minute aus. Mehr Tore fielen nicht. Groß Gaglow verbleibt mit 51 Punkten auf dem vierten Platz, Spremberger SV 1862 steht mit 38 Punkten auf dem neunten Rang.

Ein wichtiger Sieg für Forst im Abstiegskampf. Philipp Fiedler brachte die Gastgeber bereits in der 6. Minute in Führung. Eric Chilla glich für Burg in der 21. Minute aus. Nach dem Wechsel übernahm Forst wieder das Kommando: Jonny Kerb traf in der 48. Minute zur erneuten Führung, Philipp Fiedler erhöhte in der 65. Minute auf 3:1. Tobias Zöllner verkürzte in der 85. Minute auf 2:3 für Burg, doch Julian Ullrich besiegelte in der 90.+12 Minute den 4:2-Endstand für Forst. Forst klettert mit 36 Punkten auf den zehnten Platz und verschafft sich damit etwas Luft. Burg verbleibt mit 24 Punkten auf dem 15. Rang.

Das Spiel, das den Meister krönte – und welch ein Abend für die SG Sielow. Mohamed Aziz Ben Younes eröffnete bereits in der 1. Minute den Torreigen und legte in der 49. Minute seinen zweiten Treffer nach. Martin Dahm traf ebenfalls in der 49. Minute zum 0:3, erhöhte in der 56. Minute auf 0:4 und vollendete in der 64. Minute seinen Hattrick zum 0:5. Stanley Hauptstein schraubte das Ergebnis in der 70. Minute auf 0:6, Maik Watzke legte in der 72. Minute auf 0:7 nach und traf in der 85. Minute erneut zum 0:8-Endstand. Herzberg blieb ohne Gegenwehr – Sielow feierte einen historischen Kantersieg. Mit diesem Ergebnis und Schliebes ausstehenden Spielen ist der Titel für Sielow nicht mehr zu nehmen: SG Sielow ist Meister der Landesklasse Süd Brandenburg.

Peitz zeigte eine überzeugende Heimleistung. Dawid Cwiklinski traf in der 12. Minute zur frühen Führung, Lucas Lehmann erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Philipp Seinwill verkürzte für Luckau in der 38. Minute auf 1:2. Nach dem Wechsel stellten Sven Erik Schwella in der 76. Minute und Levi Schulze in der 80. Minute mit ihren Treffern den 4:1-Endstand her. Peitz klettert mit 47 Punkten auf den sechsten Platz, Luckau verbleibt mit 45 Punkten auf dem achten Rang.

Saspow gewann auch das zweite Aufeinandertreffen mit Großräschen in dieser Saison. Marcio Stroech brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Tiziano Ermisch glich für Saspow noch vor der Pause in der 45.+5 Minute aus. Nach dem Wechsel übernahm Saspow das Heft: Marvin Riedel traf in der 80. Minute zur Führung, Lorenzo Krenz erhöhte in der 90.+2 Minute auf 1:3. Fawad Husseini verkürzte in der 90. Minute noch auf 2:3 für Großräschen, doch Dennis Schelske besiegelte in der 90.+5 Minute den 2:4-Endstand. Saspow klettert mit 47 Punkten auf den fünften Platz, Großräschen verbleibt mit 27 Punkten auf dem zwölften Rang.

Ein torreiches Remis, das für Friedersdorf im Abstiegskampf einen verlorenen Punkt bedeutet. Maik Sztopka brachte Peickwitz in der 6. Minute in Führung, Phillip Hoth glich für Friedersdorf in der 12. Minute aus. Dominik Nopper stellte in der 40. Minute die Peickwitzer Führung wieder her. Nach dem Wechsel traf Samy Dankhoff in der 51. Minute zum 2:3 für Peickwitz. Chris Borchardt glich in der 62. Minute für Friedersdorf aus, Marcel Schollbach traf in der 79. Minute zum vermeintlichen 3:2 für die Gastgeber – doch Peickwitz antwortete und sicherte sich mit dem 3:3-Endstand einen Punkt. Friedersdorf steht mit 24 Punkten auf dem 14. Platz, Peickwitz verbleibt mit 17 Punkten auf dem letzten Rang.

Ein wichtiger und überzeugender Heimsieg für SC Spremberg 1896 im Abstiegskampf. Amir Bassal eröffnete in der 27. Minute den Torreigen, Pascal Scheider erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Tim Felgenträger legte in der 67. Minute nach, Tom Zocher traf in der 82. Minute zum 4:0, Philip Kern stellte in der 86. Minute den 5:0-Endstand her. Liebenwerda blieb ohne eigenen Torerfolg. SC Spremberg 1896 klettert mit 25 Punkten auf den 13. Platz und verschafft sich damit wichtige Luft im Abstiegskampf. Liebenwerda verbleibt mit 30 Punkten auf dem elften Rang.

Das Spiel wurde abgesagt.

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