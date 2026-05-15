SG Sielow greift nach dem Titel – Keller kocht

Luckau empfängt den abstiegsbedrohten SC Spremberg 1896 – und für den Gast steht an diesem Nachmittag enorm viel auf dem Spiel. Mit nur 21 Punkten auf dem 14. Rang ist Spremberg 1896 tief im Abstiegssumpf gefangen, nur drei Punkte vor dem Strich. Das Hinspiel am 15. November 2025 war eine Demonstration der Stärke Sprembergs: 5:3 gewann der SC damals gegen Luckau. Doch die Tabelle zeigt, dass diese Form längst nicht gehalten werden konnte – 16 Niederlagen in 25 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Luckau seinerseits steht mit 39 Punkten auf dem siebten Rang und hat ein ausgeglichenes Torverhältnis, kämpft aber ebenfalls um eine bessere Positionierung im Mittelfeld. Für Spremberg 1896 ist dieses Spiel nichts weniger als ein Muss-Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.