SG Sielow erobert die Spitze – TSV Schlieben strauchelt in Burg

– Foto: Lutz Knüpfer

Die Landesklasse Süd erlebte an ihrem 18. Spieltag eine dramatische Verschiebung der Kräfteverhältnisse, die den Kampf um den Aufstieg und den Klassenerhalt neu entfacht hat. Während der bisherige Tabellenführer in der Fremde patzte, nutzte der Verfolger die Gunst der Stunde, um den Platz an der Sonne zurückzuerobern.

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Vor 89 Zuschauern sicherte sich die SG Eintracht Peitz drei wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss an das obere Tabellendrittel. Dabei gingen zunächst die Gäste durch Franz Goethel mit 0:1 in Führung. Peitz zeigte jedoch Widerstandskraft: Robert Brandt erzielte den Ausgleich zum 1:1, bevor Kenny Halpick mit seinem Treffer zum 2:1 den Endstand markierte. Während Peitz nun 28 Punkte vorweist, verharrt der SC Spremberg mit 10 Zählern auf einem Abstiegsplatz.

In einer für den Abstiegskampf wegweisenden Partie unterlag der SV Großräschen vor 76 Zuschauern den Gästen aus Friedersdorf. Die SG Friedersdorf zeigte sich effizient und ging durch Alwin Mwangi mit 0:1 in Front. Marcel Schollbach erhöhte in der Folge auf 0:2 und besiegelte damit den Auswärtssieg. Friedersdorf verbessert sich durch diesen Erfolg auf 12 Punkte und zieht nach Punkten mit Peickwitz gleich.

Die SG Sielow unterstrich vor 101 Zuschauern ihre Ambitionen auf die Meisterschaft. Christopher Knoll eröffnete die Partie mit dem 0:1, Stanley Hauptstein legte zum 0:2 nach. Zwar keimte beim Spremberger SV nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Niklas Kantor kurzzeitig Hoffnung auf, doch Mohamed Aziz Ben Younes stellte mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Erneut Stanley Hauptstein sorgte mit dem 1:4 für den verdienten Endstand. Sielow übernimmt damit mit 41 Punkten erneut die Tabellenführung.

83 Zuschauer sahen eine Punkteteilung, die vor allem den Gastgebern im Aufstiegsrennen schmerzt. Der Kolkwitzer SV 1896 ging zunächst durch ein Eigentor von Toni Eckhardt mit 1:0 in Führung. Der FSV Rot-Weiß Luckau bewies jedoch Moral und kam durch Tom Mikolajek zum 1:1-Ausgleich. Kolkwitz steht nun bei 38 Punkten und belegt den dritten Rang, während Luckau mit 26 Punkten im Mittelfeld stabilisiert bleibt.

Vor 70 Zuschauern musste sich die SG Groß Gaglow dem SV Motor Saspow geschlagen geben. Dennis Schelske brachte die Gäste mit 0:1 in Führung, woraufhin Dennis Hauska den Ausgleich zum 1:1 für Gaglow erzielte. Dominic Uhlig gelang jedoch der entscheidende Treffer zum 1:2-Endstand für Saspow. Motor Saspow rückt damit in der Tabelle auf den siebten Platz vor und steht nun bei 26 Punkten.

In einem ausgeglichenen Duell vor 100 Zuschauern trennten sich Forst und Peickwitz unentschieden. Samy Dankhoff brachte die Gäste aus Peickwitz mit 0:1 in Führung. Jan Twarroschk sicherte dem SV Lausitz Forst mit seinem Treffer zum 1:1 einen Punkt. Forst steht damit bei 19 Punkten, während Peickwitz mit 12 Zählern weiterhin tief im Abstiegskampf steckt.

Die Überraschung des Spieltags sahen 160 Zuschauer in Herzberg. Der gastgebende Tabellenvierte VfB Herzberg 68 fand gegen den FC Bad Liebenwerda kein Durchkommen. Das Tor des Tages erzielte Marvin Li Ji-Ang Schuster, der Liebenwerda zu einem 0:1-Auswärtssieg schoss. Dieser Erfolg ist für Liebenwerda im Kampf um den Klassenerhalt von großer Bedeutung und bringt das Team auf 15 Punkte.