SG Sielow, Eintracht Peitz und TSV Schlieben weiter makellos

Der TSV 1878 Schlieben blieb auch im dritten Spiel ohne Punktverlust. Dabei erwischten die Gäste aus Burg den besseren Start: Martin Strzelczyk traf bereits in der 11. Minute zum 0:1. Doch Schlieben ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und glich durch Maurice Donath in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Paul Tutschke in der 59. Minute auf 2:1, ehe Donath in der 69. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Schlieben behauptet sich damit eindrucksvoll in der Spitzengruppe. ---

Im Duell setzte sich der VfB Herzberg knapp durch. Schon in der 22. Minute schlugen die Gäste gleich doppelt zu: Niclas Kannegießer eröffnete den Torreigen, und nur wenige Sekunden später legte Jannik Löwe das 0:2 nach. Bad Liebenwerda kam zwar zurück ins Spiel, Axel Hübner traf in der 70. Minute zum Anschluss, doch der Ausgleich wollte trotz energischem Anrennen nicht mehr fallen. Damit bleibt Herzberg oben dran, während Liebenwerda Punkte liegen ließ. ---

Dramatik pur in Peickwitz: Zunächst brachte Lukas Scholz die Gäste aus Forst in der 37. Minute in Führung. Doch nach der Pause drehte Samy Dankhoff mit Treffern in der 47. und 89. Minute die Partie zugunsten der Hausherren. Alles deutete auf den ersten Saisonsieg für Germania Peickwitz hin, doch in der Nachspielzeit schlug Philipp Fiedler für Lausitz Forst eiskalt zu und glich zum 2:2 aus. Beide Mannschaften mussten sich am Ende mit einem Zähler zufriedengeben. ---

Saspow und Groß Gaglow lieferten sich ein intensives Duell, in dem die Gäste kurz vor der Pause eiskalt zuschlugen. Flynn Rohbock traf in der 42. und 44. Minute doppelt und brachte Groß Gaglow komfortabel in Führung. Zwar sorgte Marvin Riedel in der 84. Minute noch einmal für Hoffnung bei Saspow, doch Kevin Jordan entschied mit seinem Treffer in der Nachspielzeit alles. Groß Gaglow jubelte über den Auswärtssieg, Saspow blieb mit leeren Händen zurück. ---

In Luckau sahen 70 Zuschauer ein enges und hart umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften lange auf Augenhöhe agierten. Erst in der 78. Minute fiel die Entscheidung: Sebastian Lehnik erzielte das goldene Tor für den Kolkwitzer SV. Damit entführte Kolkwitz drei wichtige Punkte, während Luckau trotz couragierter Leistung ohne Belohnung blieb. ---

Ein wahres Feuerwerk brannte die SG Sielow ab. Schon in der 3. Minute brachte Martin Dahm die Gastgeber in Führung, und Stanley Hauptstein legte vier Minuten später nach. In der 11. Minute verwandelte Niklas Preuß einen Foulelfmeter zum 3:0. Zwar konnte Jonas Bubner in der 42. Minute per Strafstoß für Spremberg verkürzen, doch Hauptstein stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase legte Preuß mit Treffern in der 88. und 90. Minute nach und krönte mit seinem Doppelpack den 6:1-Heimsieg.

– Foto: SG Sielow

Die SG Friedersdorf erkämpfte sich vor 103 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg. Zunächst brachte Marcio Stroech die Gäste aus Großräschen in der 37. Minute in Führung. Noch vor der Pause glich Chris Borchardt in der 43. Minute aus. Im zweiten Durchgang sorgten Marcel Schollbach (74.) und Luca-Joel Neumann (77.) mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Friedersdorf drehte das Spiel und jubelte. ---