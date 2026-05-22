SG Sielow auf Kurs – kann der TSV Schlieben noch mithalten?

Die heiße Phase der Saison in der Landesklasse Süd erreicht ihren nächsten Höhepunkt. Beim 27. Spieltag sind acht Partien angesetzt – und das Titelrennen zwischen Spitzenreiter SG Sielow und Verfolger TSV 1878 Schlieben tritt in eine entscheidende Phase. Vier Punkte trennen die beiden Teams, vier Spieltage sind noch zu absolvieren. Jeder Ausrutscher kann alles verändern.
VfB Herzberg 68 empfängt auf dem fünften Tabellenplatz mit 42 Punkten den Spremberger SV 1862, der auf dem neunten Rang mit 34 Punkten ins Wochenende geht. Herzberg will nach der knappen 1:2-Heimniederlage gegen Kolkwitz am vergangenen Spieltag zurück in die Spur finden und den Anschluss an die vorderen Plätze wahren. Spremberger SV 1862 musste zuletzt eine empfindliche 0:3-Niederlage gegen Peitz hinnehmen und ist unter Zugzwang. Das Hinspiel am 22. November 2025 entschied Spremberger SV 1862 knapp mit 1:0 für sich – Herzberg wird auf Revanche sinnen. Beide Mannschaften haben noch Ambitionen in der Tabelle und werden nichts unversucht lassen, um drei Punkte einzufahren.
SG Eintracht Peitz zeigte zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg in Spremberg eine beeindruckende Leistung und empfängt nun auf dem siebten Platz mit 41 Punkten die SG Burg. Die Gäste aus Burg überraschten am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg gegen Großräschen und stehen auf dem 15. Rang mit 21 Punkten. Im Hinspiel am 22. November 2025 behielt Peitz die Oberhand und gewann mit 3:2 gegen Burg. Peitz hat in dieser Saison bereits 60 Tore erzielt und ist offensiv einer der gefährlichsten Vereine im Mittelfeld der Tabelle. Für Burg wird es eine schwere Aufgabe – doch der jüngste Sieg hat gezeigt, dass in dieser Mannschaft Kampfgeist und Qualität schlummern.
Das mit Abstand brisanteste Spiel dieses Spieltages. SG Sielow, Tabellenführer mit 62 Punkten und einer Tordifferenz von +71, reist nach Großräschen – und könnte mit einem Sieg einen weiteren riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Zahlen sprechen für sich: 105 erzielte Tore, 20 Siege in 26 Spielen, nur vier Niederlagen. Das Hinspiel am 22. November 2025 war jedoch eine der seltenen Ausnahmen in Sielows ansonsten makelloser Bilanz: Großräschen gewann damals sensationell mit 5:3 gegen den späteren Tabellenführer. Das ist die einzige Warnung, die Sielow braucht – in diesem Duell ist nichts garantiert. Großräschen steht auf dem 12. Rang mit 24 Punkten und hat nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Burg am vergangenen Spieltag etwas gutzumachen. Für Sielow zählt nur der Sieg – alles andere wäre eine Einladung an Schlieben, die Lücke zu schließen.
SC Spremberg 1896 steht auf dem 14. Platz mit 21 Punkten und braucht dringend Zählbares. Der Gast, SV Motor Saspow, kommt mit 40 Punkten auf dem achten Rang und ist mit 70 erzielten Treffern eines der offensivstärksten Teams der Liga. Im Hinspiel am 22. November 2025 setzte sich Saspow auswärts mit 3:2 durch – also auch in Spremberg ein knappes, torreiches Spiel. Für SC Spremberg 1896 zählt in dieser Begegnung jeder Punkt, der den Abstand zu den Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle verringern kann. Saspow hingegen will nach dem 2:2-Unentschieden gegen Liebenwerda wieder einen vollen Erfolg einfahren und sich im oberen Mittelfeld weiter festigen.
FC Bad Liebenwerda empfängt auf dem elften Platz mit 26 Punkten den Tabellenletzten SV Germania Peickwitz, der mit nur 13 Punkten und 19 Niederlagen das schwächste Team der Liga ist. Das Hinspiel am 2. April 2026 endete torlos 0:0 – ein Ergebnis, das niemanden so recht befriedigt haben dürfte. Liebenwerda hat zuletzt mit dem 2:2-Auswärtsremis bei Saspow Moral und Qualität gezeigt und will nun vor heimischem Publikum drei Punkte holen. Peickwitz, das am vergangenen Spieltag mit 1:3 gegen Schlieben unterlag, reist als klarer Außenseiter an. Liebenwerda ist auf dem 11. Rang gut positioniert und möchte diesen mit einem Heimsieg weiter absichern.
Das zweite große Spiel dieses Wochenendes mit direkter Auswirkung auf das Titelrennen. TSV 1878 Schlieben empfängt auf dem zweiten Platz mit 58 Punkten die SG Groß Gaglow, die auf dem vierten Rang mit 47 Punkten steht. Schlieben ist unter maximalem Druck: Vier Punkte trennen den Verfolger vom Tabellenführer Sielow – verliert Schlieben und gewinnt Sielow gleichzeitig, wäre der Titelkampf praktisch entschieden. Das Hinspiel am 22. November 2025 endete 0:0 – beide Teams trennten sich ohne Torerfolg. Groß Gaglow muss sich nach dem überraschenden 1:1-Unentschieden gegen Forst steigern und ist ein unangenehmer Gegner mit 57 erzielten Toren und einer Tordifferenz von +28. Schlieben braucht zwingend einen Sieg – und am besten einen deutlichen.
Kolkwitzer SV 1896 reist als Tabellendriter mit 52 Punkten nach Forst und geht als klarer Favorit in diese Partie. Forst steht auf dem zehnten Rang mit 33 Punkten und hat zuletzt beim überraschenden 1:1-Remis gegen Groß Gaglow einen Punkt geholt – ausgerechnet durch einen Blitztreffer in der ersten Minute. Kolkwitz überzeugte hingegen beim 2:1-Heimsieg gegen Herzberg und hat in dieser Saison mit 15 Siegen, sieben Unentschieden und nur vier Niederlagen eine bemerkenswert stabile Bilanz vorzuweisen. Im Hinspiel am 22. November 2025 gewann Kolkwitz deutlich mit 2:0. Das Rückspiel soll für Kolkwitz eine weitere Standortbestimmung im Kampf um den dritten Platz sein – und ein Signal an die Konkurrenz im oberen Tabellendrittel.
Den Abschluss des Spieltages bildet die Partie zwischen SG Friedersdorf und FSV Rot-Weiß Luckau. Friedersdorf steht auf dem 13. Platz mit 23 Punkten und empfängt einen Gegner, der mit 42 Punkten auf dem sechsten Rang eine deutlich bessere Saison spielt. Luckau gewann zuletzt mit 3:2 gegen SC Spremberg 1896 und zeigte dabei eine kämpferische, druckvolle Leistung in der zweiten Halbzeit. Das Hinspiel am 22. November 2025 endete 0:0 – ein torloses Remis, das beiden Teams wenig nützte. Friedersdorf wird nach der 2:4-Heimniederlage gegen Sielow vor heimischem Publikum eine Reaktion zeigen wollen. Luckau hingegen kommt mit breiter Brust und dem Selbstvertrauen des jüngsten Sieges und will die gute Tabellenposition weiter festigen.
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