SG Sielow auf Kurs – kann der TSV Schlieben noch mithalten?

Das mit Abstand brisanteste Spiel dieses Spieltages. SG Sielow, Tabellenführer mit 62 Punkten und einer Tordifferenz von +71, reist nach Großräschen – und könnte mit einem Sieg einen weiteren riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Zahlen sprechen für sich: 105 erzielte Tore, 20 Siege in 26 Spielen, nur vier Niederlagen. Das Hinspiel am 22. November 2025 war jedoch eine der seltenen Ausnahmen in Sielows ansonsten makelloser Bilanz: Großräschen gewann damals sensationell mit 5:3 gegen den späteren Tabellenführer. Das ist die einzige Warnung, die Sielow braucht – in diesem Duell ist nichts garantiert. Großräschen steht auf dem 12. Rang mit 24 Punkten und hat nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Burg am vergangenen Spieltag etwas gutzumachen. Für Sielow zählt nur der Sieg – alles andere wäre eine Einladung an Schlieben, die Lücke zu schließen.