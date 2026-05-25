SG Sielow auf der Zielgeraden – vier Punkte vor Schlieben

Ein knappes Ergebnis für Herzberg. Erik Gundermann erzielte in der 33. Minute das einzige Tor der Partie und sicherte den drei Punkten für die Hausherren. Spremberger SV 1862 blieb ohne eigenen Torerfolg und verpasste die Chance, Punkte im Mittelfeld zu sammeln. Herzberg klettert mit nun 45 Punkten auf den fünften Platz, Spremberg verbleibt mit 34 Punkten auf dem neunten Rang.

Peitz zeigte eine überzeugende Leistung und ließ Burg keine Chance. Lucas Lehmann eröffnete das Tor bereits in der 6. Minute. Burg antwortete durch Tristan Naue in der 16. Minute mit dem Ausgleich – doch das sollte der einzige Lichtblick der Gäste bleiben. Eric Resag stellte in der 38. Minute die Peitzer Führung wieder her, Stephan Gross legte direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute auf 3:1 nach, und Sven Erik Schwella besorgte in der 63. Minute den 4:1-Endstand. Peitz klettert mit 44 Punkten auf den sechsten Rang, Burg verbleibt mit 21 Punkten auf dem 15. Platz.

Das Spiel des Spieltages. Sielow startete furios: Mohamed Ben Younes traf in der 7. Minute zur frühen Führung, Martin Dahm legte in der 12. Minute auf 0:2 nach. Großräschen kam durch Moritz Lehmann in der 31. Minute zum Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel machte Sielow jedoch unmissverständlich klar, in welcher Verfassung sich die Mannschaft befindet: Stanley Hauptstein erhöhte in der 48. Minute auf 1:3, Mohamed Ben Younes erzielte in der 60. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 1:4, Stanley Hauptstein vollendete in der 65. Minute ebenfalls seinen Doppelpack zum 1:5. Marcio Stroech traf in der 81. Minute noch einmal für Großräschen, ehe Nils Dehnert in der 86. Minute den 2:6-Endstand besiegelte. Sielow bleibt die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft der Liga und hat den Titelkampf fest im Griff – doch mathematisch ist noch nichts entschieden.

Lorenzo Krenz brachte Saspow in der 6. Minute früh in Führung. SC Spremberg 1896 kämpfte sich zurück und glich durch Pascal Scheider in der 61. Minute aus. Mehr war für beide Teams nicht drin. SC Spremberg 1896 verbessert sich mit dem Punkt auf 22 Zähler und verbleibt auf dem 14. Rang. Saspow steht mit 41 Punkten auf dem achten Platz.

Ein klares Ergebnis in einer einseitigen Partie. Michael Nicklisch traf in der 12. Minute zur frühen Führung für Liebenwerda. Mick-Antonio Thiere erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Peickwitz meldete sich kurz darauf durch Samy Dankhoff in der 41. Minute zurück. Nach dem Wechsel übernahm Liebenwerda das Geschehen vollständig: Michael Nicklisch erzielte in der 49. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:1. Dominik Nopper verkürzte in der 51. Minute auf 2:3, doch Eric Möbus stellte in der 63. Minute den alten Abstand wieder her. Marvin Li Ji-Ang Schuster setzte in der 80. Minute und erneut in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand. Liebenwerda springt mit 29 Punkten auf den elften Platz, Peickwitz bleibt mit 13 Punkten Schlusslicht.

Schlieben tat seine Pflicht und gewann verdient. Dmytro Savchuk brachte die Hausherren in der 11. Minute in Führung. Groß Gaglow glich durch Lennard Mund in der 43. Minute aus. In der 77. Minute erzielte Maurice Donath den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand. Schlieben bleibt damit mit 61 Punkten Tabellenzweiter und hält den Anschluss an Sielow – vier Punkte beträgt der Rückstand bei noch drei verbleibenden Spieltagen. Groß Gaglow hält den vierten Platz mit 47 Punkten.

Kolkwitz zeigte in Forst eine reife, effiziente Leistung. Fabio Wilk traf in der 21. Minute zur Führung, Sebastian Lehnik legte bereits in der 24. Minute auf 0:2 nach, Stefan Jähne erhöhte in der 43. Minute noch vor der Pause auf 0:3. Forst fand erst in der Nachspielzeit durch Benjamin Kuhle in der 90. Minute den Ehrentreffer. Kolkwitz festigt mit 55 Punkten den dritten Tabellenplatz und bleibt einer der konstantesten Vereine der gesamten Saison. Forst verbleibt mit 33 Punkten auf dem zehnten Rang.

Den Abschluss des Spieltages bildet die Partie zwischen SG Friedersdorf und FSV Rot-Weiß Luckau. Friedersdorf steht auf dem 13. Platz mit 23 Punkten und empfängt einen Gegner, der mit 42 Punkten auf dem sechsten Rang eine deutlich bessere Saison spielt. Luckau gewann zuletzt mit 3:2 gegen SC Spremberg 1896 und zeigte dabei eine kämpferische, druckvolle Leistung in der zweiten Halbzeit. Das Hinspiel am 22. November 2025 endete 0:0 – ein torloses Remis, das beiden Teams wenig nützte. Friedersdorf wird nach der 2:4-Heimniederlage gegen Sielow vor heimischem Publikum eine Reaktion zeigen wollen. Luckau hingegen kommt mit breiter Brust und dem Selbstvertrauen des jüngsten Sieges und will die gute Tabellenposition weiter festigen.

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