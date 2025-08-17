 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

SG SG Gaißch/Wa II behauptet Führung

SG Baiernrain L / Dietramszell II – SG Aying / Helfendorf II 2:2rn

Der 3. Spieltag brachte spannende Partien mit vielen Unentschieden. Besonders die SG SG Gaißch/Wa II konnte von der Punkteteilung der Verfolger profitieren und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Die SG Ascholding / FA Thanning II zeigte sich stark und feierte einen souveränen 3:1-Sieg gegen DJK Darching II. Überraschend endeten gleich drei Spiele unentschieden, was die Liga ausgeglichen und spannend hält.

Heute, 13:15 Uhr
SG Baiernrain L / Dietramszell
SG Baiernrain L / DietramszellSG Baiernrain L II
SG Aying / Helfendorf
SG Aying / HelfendorfSG Aying / Helfendorf II
2
2
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
SG Waakirchen / Schaftlach
SG Waakirchen / SchaftlachSG Waakirchen
TSV Otterfing
TSV OtterfingOtterfing II
1
1
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SG Reisach
SG ReisachSG Reisach II
FF Geretsried
FF GeretsriedFF Geretsr. II
0
4
Abpfiff

Gestern, 16:15 Uhr
SG Brunnthal / Hofolding
SG Brunnthal / HofoldingSG Brunnthal II
SC Rot-Weiss Bad Tölz
SC Rot-Weiss Bad Tölz RW Bad Tölz II
1
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SG Ascholding / FA Thanning
SG Ascholding / FA ThanningSG Ascholding II
DJK Darching
DJK DarchingDarching II
3
1
Abpfiff

Vorschau auf den 4. Spieltag:

  • FF Geretsried II (Platz 3) trifft auf SG Waakirchen / Schaftlach (Platz 4). Beide Teams wollen den Anschluss an die Spitze halten.
  • SC Rot-Weiss Bad Tölz II (Platz 10) empfängt SG Baiernrain L / Dietramszell II (Platz 11). Ein Kellerduell mit viel Brisanz.
  • Genclikspor Bad Tölz (Platz 7) will gegen SG Ascholding / FA Thanning II (Platz 5) Punkte gutmachen.
  • DJK Darching II (Platz 6) erwartet SG Brunnthal / Hofolding II (Platz 2) zum Topspiel.
  • Tabellenführer SG SG Gaißch/Wa II (Platz 1) empfängt Schlusslicht SG Reisach II (Platz 12) – eine klare Rollenverteilung, doch Überraschungen sind möglich.
Aufrufe: 017.8.2025, 19:21 Uhr
Helmut KampaAutor