Ligabericht
SG SG Gaißch/Wa II behauptet Führung
SG Baiernrain L / Dietramszell II – SG Aying / Helfendorf II 2:2rn
Der 3. Spieltag brachte spannende Partien mit vielen Unentschieden. Besonders die SG SG Gaißch/Wa II konnte von der Punkteteilung der Verfolger profitieren und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Die SG Ascholding / FA Thanning II zeigte sich stark und feierte einen souveränen 3:1-Sieg gegen DJK Darching II. Überraschend endeten gleich drei Spiele unentschieden, was die Liga ausgeglichen und spannend hält.