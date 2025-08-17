SG SG Gaißch/Wa II behauptet Führung

Der 3. Spieltag brachte spannende Partien mit vielen Unentschieden. Besonders die SG SG Gaißch/Wa II konnte von der Punkteteilung der Verfolger profitieren und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Die SG Ascholding / FA Thanning II zeigte sich stark und feierte einen souveränen 3:1-Sieg gegen DJK Darching II. Überraschend endeten gleich drei Spiele unentschieden, was die Liga ausgeglichen und spannend hält.