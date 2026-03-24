SG Sexau/Buchholz verpflichtet Dustin Njenga zur Saison 2026/27

SG-Neuzugang Dustin Njenga (2. von links) mit den SG-Trainern Florian Ries (links) und Jörg Klausmann (2. von rechts) | Foto: Verein

Die SG Sexau/Buchholz hat ihren ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 bekanntgegeben: "Mit Dustin Njenga wechselt ein absoluter Wunschspieler zum Verein", teilte der A-Kreisligist mit. Der 20-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten FC Holzhausen zur SG und "konnte zuvor bereits wertvolle Erfahrungen in der Bezirksliga beim SV Rot-Weiß Glottertal sammeln", heißt es weiter. "Trotz seines jungen Alters hat Njenga mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und gilt als vielversprechende Verstärkung für die Offensive der SG." Für Holzhause verbuchte der Angreifer in bisher 16 Saisonspielen sechs Tore und zwei Vorlagen.

"Mit dieser Verpflichtung unterstreicht die SG Sexau/Buchholz ihre strategische Ausrichtung, gezielt junge und entwicklungsfähige Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Der Transfer ist zugleich ein klares Signal für eine nachhaltige und vorausschauende Kaderplanung, mit der die sportlichen Ziele des Vereins langfristig erreicht werden sollen", so der Verein weiter. "Die SG Sexau/Buchholz wünscht Dustin viel Erfolg für die Rückrunde und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit."