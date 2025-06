SG Sexau/Buchholz mit 8:1 (3:1) Kantersieg gegen Solvay Freiburg

Mit einem auch in der Höhe verdienten 8:1-Heimsieg setzte die SG Sexau/Buchholz am Sonntag ein deutliches Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen der Kreisliga A1. Gegen die Gäste der SG Solvay Freiburg präsentierte sich die Heimelf von Beginn an konzentriert, spielfreudig und torhungrig – und hätte das Ergebnis bei besserer Chancenverwertung sogar noch zweistellig gestalten können.

Früh stellte Daniel Gutjahr die Weichen mit dem 1:0 (7. Minute), ehe Philipp Dickert in der 23. Minute auf 2:0 erhöhte. Die SG ließ den Ball laufen und erspielte sich mehrere weitere gute Möglichkeiten. Der Anschlusstreffer der Gäste in der 37. Minute resultierte aus einem individuellen Fehler in der Defensive, brachte jedoch keine wirkliche Wende. Dickert stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (43.).