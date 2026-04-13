 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

SG Sexau/Buchholz ist nach dem 3:2 im Spitzenspiel voll auf Kurs

Im Spitzenspiel beim Zweiten SC March setzte sich der Tabellenführer mit 3:2 durch

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Spielszene
Spielszene – Foto: Fritz Zimmerman

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Kreisliga A I
March
SG Sexau / Buchholz

Die SG Sexau/Buchholz ist ihrem großen Ziel, dem Aufstieg in die Bezirksliga, ein gewaltiges Stück näher gekommen. Im Spitzenspiel beim Zweiten SC March setzte sich der Tabellenführer mit 3:2 durch.

Gestern, 15:00 Uhr
SC March
SC MarchMarch
SG Sexau / Buchholz
SG Sexau / BuchholzSG Sexau / Buchholz
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Ein Eigentor der Gastgeber in der 88. Minute machte in einem umkämpften Topspiel letztlich den Unterschied aus. "Wir sind realistisch. Der Vorsprung von Sexau ist schon sehr groß. Wir wollten sie noch einmal ärgern. Man kann nun aber fast schon zur vorzeitigen Meisterschaft gratulieren", sagte Simon Schweiger, Trainer des SC March. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.