SG Sexau/Buchholz ist nach dem 3:2 im Spitzenspiel voll auf Kurs

Spielszene – Foto: Fritz Zimmerman

Die SG Sexau/Buchholz ist ihrem großen Ziel, dem Aufstieg in die Bezirksliga, ein gewaltiges Stück näher gekommen. Im Spitzenspiel beim Zweiten SC March setzte sich der Tabellenführer mit 3:2 durch.

Ein Eigentor der Gastgeber in der 88. Minute machte in einem umkämpften Topspiel letztlich den Unterschied aus. "Wir sind realistisch. Der Vorsprung von Sexau ist schon sehr groß. Wir wollten sie noch einmal ärgern. Man kann nun aber fast schon zur vorzeitigen Meisterschaft gratulieren", sagte Simon Schweiger, Trainer des SC March. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.