SG Sexau/Buchholz ist derzeit das Maß der Dinge in der Kreisliga A

Der 39-Jährige, der im Sommer von der SG Simonswald/ Obersimonswald ins Brettenbachtal gewechselt ist, feierte am Sonntag mit seinem Team beim 4:1 gegen den FC Teningen II den sechsten Saisonerfolg. Nachdem die SG Sexau/Buchholz in den vergangenen fünf Jahren in der Endabrechnung stets unter den Top sechs der Liga ins Ziel kam, soll in diesem Jahr der nächste Schritt glücken und der Sprung in die Bezirksliga gelingen. Eine tragende Rolle im Team nimmt der spielende Co-Trainer Florian Ries ein. Der langjährige Verbandsligatorjäger hat in dieser Spielzeit bereits sieben Treffer erzielt. Im Vorjahr waren es 24.