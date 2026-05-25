SG Sexau/Buchholz feiert Meistertitel und verpflichtet Dario Dzeko

Die SG Sexau/Buchholz hat den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Mit einem 5:2-Heimsieg am Donnerstagabend gegen den TuS Königschaffhausen sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Klausmann bereits drei Spieltage vor Saisonende den Meistertitel in der Kreisliga A. Benedikt Kopp (6.), Jannis Faiß (22.), Tim Trenkle per Strafstoß (53.), Florian Ries (58.) und Claudio Vollmer (83.) trafen für die SG. Für die Gäste war Marco Blust doppelt erfolgreich.
"Vor heimischer Kulisse auf dem Bergmattenhof zeigte die SG über weite Strecken eine dominante Vorstellung und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen", heißt es seitens der SG. Mit nun 65 Punkten und zwölf Zählern Vorsprung auf Verfolger SC March ist der Aufstieg rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Die letzten Saisonspiele gegen den SC Holzhausen, die SG Rheinhausen und den FV Nimburg könne man nun als angehender Bezirksligist angehen.
Nachdem der Verein die Meisterschaft und den Aufstieg feiern konnte, vermeldete man einen Neuzugang. Die SG freue sich, "mit Dario Dzeko einen weiteren vielversprechenden jungen Spieler für die kommende Saison begrüßen zu dürfen", teilte der Meister der A-Staffel I mit. Der 19-jährige Verteidiger wechselt aus der A-Jugend des FC Emmendingen zur SG und wage damit den nächsten Schritt in den aktiven Herrenbereich.
"Dzeko gilt als dynamischer und zweikampfstarker Defensivspieler, der in der vergangenen Saison mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit seiner Athletik, seinem Einsatzwillen und seiner Spielintelligenz passt er hervorragend in die Ausrichtung der SG Sexau/Buchholz", heißt es weiter. Der Verein verfolge weiterhin das Ziel, den Kader für die kommende Runde punktuell mit jungen und entwicklungsfähigen Spielern zu verstärken. "Mit Dario Dzeko gewinnt die SG einen talentierten Spieler, der sportlich wie charakterlich bestens ins Teamgefüge passt", so die Sexau-Buchholzer.