SG Sexau/Buchholz feiert Meistertitel und verpflichtet Dario Dzeko

Meister und Aufsteiger: die SG-Mannschaft zusammen mit Staffelleiter Alexander Baumgartner | Foto: SG Sexau/Buchholz/Marcel Hiller

Die SG Sexau/Buchholz hat den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Mit einem 5:2-Heimsieg am Donnerstagabend gegen den TuS Königschaffhausen sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Klausmann bereits drei Spieltage vor Saisonende den Meistertitel in der Kreisliga A. Benedikt Kopp (6.), Jannis Faiß (22.), Tim Trenkle per Strafstoß (53.), Florian Ries (58.) und Claudio Vollmer (83.) trafen für die SG. Für die Gäste war Marco Blust doppelt erfolgreich.

"Vor heimischer Kulisse auf dem Bergmattenhof zeigte die SG über weite Strecken eine dominante Vorstellung und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen", heißt es seitens der SG. Mit nun 65 Punkten und zwölf Zählern Vorsprung auf Verfolger SC March ist der Aufstieg rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Die letzten Saisonspiele gegen den SC Holzhausen, die SG Rheinhausen und den FV Nimburg könne man nun als angehender Bezirksligist angehen.