SG Seugast/Freihung II gewinnt beim VFB Mantel II

Mit einem souveränen 8:0 Sieg auswärts beim VFB Mantel festigt die SG aus Seugast/Freihung die Tabellenspitze. Aus 3 partien 9 Punkte, Torverhältnis von +30, perfekter kann ein Saisonbeginn nicht laufen.

Die Partie wurde auf Antrag der Hausherren mit 9vs9 gespielt. Gleich von Anfang an zogen die Gäste das Zepter an sich und blieben spielüberlegen. Im Laufe der Halbzeit schraubte die SG das Ergebnis zum 5:0 hoch.