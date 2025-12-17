SG setzt auf Kontinuität

Im festlichen Rahmen der Weihnachtsfeier der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach setzte der Verein ein deutliches Zeichen für die Zukunft. Wie die Dreier-SG in ihren sozialen Medien verkündete, bleibt Tim Brandner auch in der kommenden Saison 2026/27 Cheftrainer des Verbandsligisten – ein klares Bekenntnis zu Kontinuität und gegenseitigem Vertrauen.
Brandner, der das Team seit der Spielzeit 2024/25 betreut, hat in kurzer Zeit eine spürbare sportliche Entwicklung angestoßen. Aktuell rangiert die SG auf dem siebten Tabellenplatz und hält mit nur geringem Rückstand Anschluss an die Top Fünf der Liga.